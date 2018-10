El próximo secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, aseveró que la próxima administración será respetuosa de las manifestaciones pacíficas y consideró que la acción de tomar el Congreso local por parte de diputados de Morena es una postura nacionalista.





"Yo entiendo que los diputados hoy están tomando una postura nacionalista. Lo que se va a permitir es el respeto absoluto de la ley, lo que no se va a permitir es que no haya abusos, eso no se va a permitir", añadió.

Subrayó que si hay injusticias como las del actual Gobierno y Legislatura del estado, medidas como la toma del poder legislativo son justificadas.

"Es un poder que es independiente del Ejecutivo, es una decisión que tomaron los diputados en funciones derivado de circunstancias que quieren sacar de último momento y son cosas que afectan y lastiman a todos los veracruzanos", dijo.

Señaló que se deben consolidar los municipios antes de pensar en crear otro, refiriéndose a la petición de convertir a Tres Zapotes en municipio, lo cual, dijo, es un "capricho" que no se puede permitir.

Dijo que ellos son respetuosos de las manifestaciones pues el orden no se pone con la fuerza.

Insistió en que el estado de derecho se violenta cuando se pretenden hacer cosas injustas, como los "albazos" que se pretenden hacer a cuatro días de que entre la siguiente Legislatura.

"Aplica para todos, nosotros no vemos colores ni sabores, lo que vamos a buscar es el bien común de todos los veracruzanos", agregó.

Respecto a la denuncia que interpuso la bancada del PAN contra los diputados de Morena que mantienen bloqueado el Congreso, señaló que no se están escondiendo de nadie, por lo que si el fiscal general desea ahí los podrá encontrar.

"Hay cosas que son muy urgentes y son más urgentes que andar buscando perros y dedicar buena parte de la institución y los recursos de los veracruzanos a eso. Lo único que le puedo decir al fiscal es que se vaya con cuidado porque hay demasiadas denuncias en torno de su actuar, y si en Oaxaca no le enseñaron a respetar las leyes aquí en Veracruz le vamos a enseñar", abundó.