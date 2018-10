Los festejos de Día de Muertos deben tomarse con cautela y cuidar la alimentación pues además de ganar kilos, se agrava la salud de pacientes diabéticos.

Diana Marquínez Tress, vocal del Colegio Mexicano de Nutriólogos Capítulo Veracruz, explicó que el chocolate, los tamales y dulces de temporada pueden repercutir en los niveles de glucosa en sangre.

“Vienen los preparativos del Día de Muertos y con ello tamales, chocolate,

Tienen muchas calorías, son de mucho riesgo para quienes tienen problemas de diabetes e hipertensión.

Hay que tratar de cuidarnos en estas fechas o van a notarse los kilos de más”.

Recomendó no saltarse tiempos de comida y no excederse en el consumo de pan de muerto.

La ingesta de bebidas también tiene que ser responsable ya que la mayoría tiene alto contenido calórico.

“No se salten ningún tiempo de comida porque luego no se desayuna u esto hace que se coma más pan. Hay que cuidar las cantidades y no tomar más de media taza de chocolate. No combinen el tamal con pan y chocolate. La intención es hacer conciencia de que los Pacientes diableticps no pueden comer chocolate ni pan porque pueden tener complicaciones

Insistió en que los pacientes diabéticos son los más propensos a enfermar si abusan de los platillos de noviembre y diciembre.