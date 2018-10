Un reportero de Diario El Mundo de Córdoba fue acosado, intimidado y agredido por parte de tres integrantes de la familia de la directora de Desarrollo Social del ayuntamiento de Córdoba, Paulina Abella García, tras la conclusión de una audiencia en los juzgados ubicados en el penal de La Toma, en Amatlán, Veracruz.





Este martes por la mañana, luego de cubrir en el juzgado la audiencia a la que se citó a Carlos “N", en el caso de agresión en agosto pasado contra Jorge San Martín Muguira, el reportero Roberto Noé Carrillo Molina se retiraba del lugar, cuando fue alcanzado por el procesado, justamente a quien se le acusa por el uso de violencia.

Carlos “N” reclamó y amagó con agredir a Noé Carrillo por presuntamente tomarle fotografías, lo que el reportero negó, pues indicó que por orden legal, en esas instalaciones no es permitido tomar gráficas, además de que no pueden violar la presunción de inocencia del procesado y finalmente porque no se las había pedido su medio, pues sólo acudió a la cobertura de la audiencia.

A la discusión se sumaron la funcionaria municipal Paulina Abella y su esposo, Carlos Guraieb Argudín, además de dos abogados y escoltas de la familia; fue ahí que Paulina y Carlos también reclamaron al reportero por un supuesto acoso y le exigieron que les diera su teléfono celular, a lo que éste se negó.

"Guraieb padre me quiso quitar el teléfono, pero yo me lo puse en la bolsa de atrás, me rodearon, yo me resguardé el teléfono con las dos manos. Ellos se enojaron y el abogado empezó a grabar y me dijo que iban a denunciar por difamación”, explicó el periodista con 13 años de experiencia profesional.

Al no conseguir quitarle el teléfono, Carlos Guraieb Argudín trató de provocar varias veces al comunicador empujándolo con el hombro y al no conseguirlo, el también empresario optó por lanzarle un escupitajo a la cara.

En ese momento se acercan elementos de la policía estatal adscritos a la zona de juzgados para preguntar que cuál era el problema; Carrillo Molina les indica sobre la reciente agresión y se identifica como reportero de El Mundo y es cuando cesan el acoso de los demás.

Carrillo subrayó que pese a las amenazas de los Guraieb Abella de que no tomara fotos, ellos y sus abogados en todo momento tomaron fotos y video, una de las cuales usaron en el portal digital del periódico, del que también la funcionaria municipal es propietaria, para difamarlo.

El periodista indicó que antes de retirarse, Paulina Abella le gritó al reportero que era la última vez que le tomaba una foto, porque de lo contrario procedería, señalando a sus escoltas.

Noé Carrillo indicó que acudirá a las instancias legales y hace responsable a la familia Guraieb Abella de cualquier agresión contra él o su familia.