Las mujeres que son víctimas de violencia y que no denuncian, tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de feminicidio, consideró Patricia Cánovas Vázquez, presidenta del Instituto Municipal de la Mujer.





De cada 10 mujeres que se acerca a este instituto a informar sobre algún tipo de agravio en su contra, solo la mitad de ellas accede a interponer una denuncia.

“Están expuestas, muchas no lo hacen porque no tienen educación, me refiero a que no están preparadas para salir y para poder mantener a sus hijos, prefieren estar en violencia, vivir en violencia, porque saben que si el hombre se va no les van a dar pensión”.

Argumentó que si las víctimas de violencia no acceden a denunciar es porque piensan que su situación es solo pasajera, es decir, creen que si su pareja las golpea una vez no lo volverá a hacer.

“Algunas dicen ‘no muchas gracias, me voy a arreglar con mi esposo o con mi pareja’, y ¿qué tratamos en el instituto?, que quien lo necesite haga su denuncia, que no tengan temor, cuando ya existen golpes es que ya pasaron por las otras etapas de la violencia, la psicológica, hay señoras que no quieren y no puedo obligarlas, no tengo esa facultad”.









Sin tener una cifra exacta, refirió que las denuncias en los últimos meses en torno a la violencia en contra de la mujer han incrementado, pero porque está reconociendo cuando son víctimas de ella.