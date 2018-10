Los maestros en Veracruz, siguen siendo víctimas de la inseguridad, reveló el Secretario General de la Sección 32 del SNTE, Lázaro Medina Barragán, quien señaló que el sindicato tiene reporte de varios casos que se denunciaron ante las autoridades y advirtió que de no ser atendida tomarán acciones más radicales.





“A nosotros nos tocar darles seguimiento y atender a los maestros que en primera instancia se dirigen hacia nosotros con la finalidad de procurar darles protección”, dijo.

Reveló que al interior del sindicato hay mucha preocupación porque a pesar de las denuncias no hay avances al respecto y aunque explicó que no tienen una cantidad exacta de los docentes que han sido víctimas de la delincuencia dado que no todos denuncian.

“El día que las autoridades nos soliciten el número de maestros que han sido víctimas de la inseguridad, ese día lo llevaremos con su respectiva relación de hechos”, añadió.

Remarcó que pese al temor son varios los maestros que han denunciado ante la autoridad, pero lamentablemente no han tenido respuesta, por lo que advirtió que tomarán represalias contra la autoridad por haberlos ignorado.

“Ante ello, hemos decidido que en próximas fechas tomaremos la SEV y las oficinas de las regiones. Antes de que se vayan de la actual administración se van a acordar de nosotros”, dijo.