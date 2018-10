El dirigente estatal del PAN, Omar Miranda Romero, Señaló que los diputados de Morena se están comportando como el PRI pues parece que "es su voluntad y nada más" lo que no puede llamarse democracia.





Acusó que no están defendiendo nada más que sus intereses y la imposición de su decisión como ocurre a nivel nacional por lo que apuntó que México y Veracruz, están en riesgo.

Agregó que ese Instituto político condena los actos "golpistas" de los diputados de Morena que a la media noche cerraron el Congreso del Estado.

"No protestan en tribuna, no argumentan, no dialogan, no hacen caso de su derecho para polemizar en el recinto legislativo, sólo actúan de manera ofensiva contra los ciudadanos y cierran con cadenas y candados las puertas de acceso al Congreso del estado", dijo.

Refirió que los diputados están confundidos ya que piensan que los ciudadanos los contrataron para organizar manifestaciones y cerrar instituciones cuando no es así.









"Su labor es buscar el diálogo y el entendimiento por el bien de los veracruzanos", dijo.

Remarcó que con base en supuestos, atentan contra las instituciones, la legalidad y son autoritarios pues quieren dar muestras de poder.