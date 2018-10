El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso del Estado, Sergio Hernández, criticó a sus homólogos de Morena por tomar el Palacio Legislativo la madrugada de este martes.





Sostuvo que los morenistas solo se basan en suposiciones en cuanto a la supuesta enajenación de bienes del Estado en favor de varios municipios proyectada para la sesión de este martes, cuando la orden del día ni siquiera había sido aprobada.

Sin acudir al edificio y a través de sus redes sociales el también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) dijo que los morenistas no están respetando las instituciones de la entidad.

“Así no, Morena, el pueblo te dio la confianza para hacer valer y respetar las instituciones; así no morena, dialoga e infórmate, no generes violencia ni odios, así no morena, Veracruz no merece tu ignorancia legislativa, así no morena, la sociedad te observa!!”, posteó el panista en su cuenta de Twitter.

Aseveró que ya que en el próximo Congreso serán mayoría deberían de ser los primeros en construir gobernanza y transmitir confianza hacia los ciudadanos.









“Una vez más, desde este espacio, hago un llamado a la civilidad y la cordura, para no privar de su libertad a trabajadores del Poder Legislativo, es lamentable que como fuerza política que tomará el poder en breve, sean los primeros en abonar al desorden”.

Además, subrayó que es falso que quieran sacar dictámenes que no hayan sido circulados, pues siempre se comparten con anticipación a los diputados y sus asesores vía correo electrónico.