El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Gerardo Elías García, informó que en las próximas horas llegará a México una tercera caravana migrante proveniente de El Salvador.





En entrevista, Elías indicó que los migrantes que, en la primera caravana cruzaron el río Suchiate, no fueron detenidos para evitar poner en riesgo su vida, pese a su conducta ‘imprudente’.

No íbamos a obligarlos a regresar exponiendo su vida a que hubiera gente que pudiera ahogarse ya bastante imprudencia hay del otro lado para que nosotros sumásemos, y por eso se les permitió el paso", comentó.

El funcionario lamentó la falta de sentido común de algunos migrantes y expuso el caso de un padre de familia que se negó a recibir atención médica para su hija enferma.

El día de ayer traían a una menor de 6 meses muy enferma de varicela agravada con desnutrición; les ofrezco atención médica y el padre me dice 'no porque no puedo separarme de mis amigos'.

Le ofrecí una visa por razones humanitarias a él y a su familia, y ni así entendió. Tuvimos que pedirle a la Comisión de Derechos Humanos que interviniera, ese es el nivel de racionalidad que traen estas personas", expuso.