Este lunes los padres del menor Andy Gabriel Hilario demandaron a la aseguradora Banorte que se haga responsable de los gastos generados por un incidente que provocó que un menor permanezca en estado vegetativo y sin recibir los tratamientos médicos necesarios para su recuperación.





Silvia Hilario Landa, madre del menor, explicó que hace año y medio su hijo fue atropellado por un taxi en la comunidad El Pueblito, perteneciente al municipio de Jilotepec y hasta el momento la aseguradora no se ha hecho responsable de los gastos generados por el incidente.

Esto debido a que ha existido una omisión total por parte de las autoridades, ya que las investigaciones para determinar la culpabilidad del taxista que atropelló al pequeño se iniciaron hasta seis meses después del hecho.

La madre del menor dijo que ante la falta de respuesta por parte de la aseguradora, no han podido pagar los más de 600 mil pesos que adeudan al Centro de Alta Especialidad (CAE), derivados de los tratamientos. E incluso se han visto en la necesidad de cambiar el nombre del responsable del menor para que pueda ser ingresado y obtener los servicios médicos.

“Al principio cuando recién lo sacamos era de estar cada 15 días en tratamiento en el CEM y se ponía muy mal, le costaba respirar y como teníamos una deuda, o la tenemos, ya no me lo querían atender y nos venimos a manifestar y nos dijeron que ya no nos iban a cobrar, pero sí nos siguen cobrando y como yo soy la encargada de la cuenta del CEM, pues mi marido se puso después como responsable y después una hermana para las veces que mi hijo iba cayendo, porque su tratamiento es muy pesado” .