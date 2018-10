El paraguayo Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), descartó que exista la posibilidad de que equipos mexicanos regresen a disputar la Copa Libertadores de América.





No hay absolutamente nada, los rumores vienen de la prensa mexicana, pero no hay conversaciones”, señaló el directivo al programa “Rock and Gol”.

El jerarca del órgano rector del balompié sudamericano manifestó que no se ha tomado ese tema, por lo que al momento esta situación no es viable.

También negó que escuadras de la Liga Mayor de Futbol de Estados Unidos (MLS) podrían ser parte de esta competencia en un futuro cercano. “No hay ningún tipo de conversación con ellos”.

La última ocasión que equipos mexicanos disputaron el certamen más importante a nivel de clubes en el “Nuevo Continente” fue en 2016, cuandoToluca llegó a octavos de final y Pumas de la UNAM fueron eliminados en “cuartos”.