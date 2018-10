Existe riesgo de hundimientos en la zona del malecón que pueda ocasionar un colapso; debido a las afectaciones provocadas por el desbordamiento del río Coatzacoalcos.





Ante esta situación la Dirección de Protección Civil ha restringido la circulación en el área que está siendo inspeccionada para determinar el daño a la estructura del malecón costero y las filtraciones ocasionadas por la fuerza del agua y así evitar riesgos a la población.

Reconoce PC que existe riesgo de hundimientos por lo que se determina el cierre desde la calle Xicoténcatl, Amelia Riverol, hasta Allende, evitando con ello que la ciudadanía se exponga al transitar por estas calles.

El llamado de las autoridades municipales es que no se transite en esas arterias, buscando de esta forma salvaguardar la integridad de todos los minatitlecos, por lo que si no existen razones para acudir a la zona del malecón la recomendación es no acercarse en ninguno de los tramos que lo integran en tanto no se emita un dictamen sobre las revisiones que actualmente se realizan.



Por otro lado la Dirección de Tránsito y Transporte Municipal ha informado que de acuerdo a las disposiciones de la Delegación de Transporte Público del Estado, la Delegación de Tránsito del Estado se ha determinado las rutas y medidas que se establecerán a partir de este lunes 29 de octubre con el objetivo de normalizar el flujo vehicular en la ciudad debido al cierre de la circulación en la calle Madero.

Debido a las condiciones actuales en la zona se prohibe estacionarse en la calle Zamora, en el tramo Iturbide a Hidalgo; ello para dar espacio a la circulación de autobuses. En la calle 5 de Febrero se continuará invirtiendo el sentido de la circulación para que ésta sea de Zamora hacia Lerdo.

En relación a las rutas de transporte: 1) Terminal Virgilio Uribe: Para las unidades que vienen por la Justo Sierra, toman Pino Suárez, José Arenas, Xicotencatl y arriban a Virgilio Uribe. Su trayecto de salida será sobre Virgilio Uribe, Guadalupe Victoria, Zamora, Hidalgo, Coss (Frente al Mercado Hidalgo), Juárez y continúan con su trayecto ordinario. Ixhuatlán, CBTIS 213 seguirán esta ruta.

2) Terminal Xicotencatl: Salen por Virgilio Uribe, Guadalupe Victoria, Zamora y Lerdo, para continuar con su trayecto ordinario.

3) Terminal Centenario: Toma Pino Suárez, Guadalupe Victoria, Zamora, Lerdo, Justo Sierra y continúan con su trayecto ordinario.

Éstos serán los recorridos que estarán vigentes desde este lunes para evitar el tráfico vehicular en la zona del malecón que actualmente se encuentra cerrada por los riesgos de hundimientos, ello hasta que se realicen los dictámenes correspondientes y se tomen las medidas necesarias para mayor seguridad de la población minatitleca.

Las autoridades municipales y de Tránsito del Estado agradecen además la disposición de la Cooperativa Insurgentes Sur para apoyar a la población en la contingencia que actualmente prevalece en el municipio.