Llevan ocho días sin poder trabajar por el agua que se les metió a su negocio de ropa ubicado en la calle Xicoténcatl, Playón Sur, no habían podido regresar, hasta ayer al ver que poco a poco el agua abandona las calles, retornaron para comenzar con la limpieza de su establecimiento y a esperar que las autoridades de salud inicien con el encalado.



Así lo manifestó el comerciante Alejandro González Hernández, mientras con su familia terminaba de sacar el agua del local, al igual que sus compañeros vendedores que ya quieren regresar para comenzar sus ventas y llevar el pan de cada día a sus hogares, sin embargo esperan el anuncio oficial de la autoridad.





“Entre nosotros mismos limpiamos somos cinco, no tenemos para pagar, tenemos fuera una semana, son muchos gastos y no hay entradas, pero no queda de otra es lo que se vive siempre en esta zona, nosotros tenemos nuestra mercancía guardada la almacenamos en una bodega, pero también tenemos que estar al pendiente porque sino los rateros están vigilantes de cuando uno sale, es riesgoso”, comentó el vendedor del Playón Sur.

Refirió que están atentos a las indicaciones que les dan las autoridades, pero insistió la urgencia porque saneen ya las calles y puedan retornar sus centros de trabajo.



INICIAN SANAMIENTO EN MERCADO 5 DE FEBRERO

De acuerdo a un recorrido por ese mismo sector se pudo constatar que a través de la dirección de Comercio y Protección Civil ya dio inició la limpieza del mercado 5 de Febrero, para que locatarios puedan regresar a su centro de abastos los más pronto posible.









Con el agua del río Coatzacoalcos que ha dado tregua y después de las pláticas sostenidas con el presidente municipal, Don Nicolás Reyes Álvarez, debido a las afectaciones provocadas por el asentamiento irregular en la zona céntrica de la ciudad, los locatarios acordaron reincorporarse a sus actividades en el espacio comercial en donde habitualmente atienden a la ciudadanía.

Los locatarios aceptaron la recomendación de las autoridades para así prevenir incidentes viales por la ocupación que hicieran de la calle Iturbide que por indicaciones de Protección Civil debe permanecer libre al tránsito debido a posibles hundimientos que se generen en la calle Madero.

Por lo que ya desde el fin de semana han iniciado con la limpieza y fumigación del lugar, a fin de que se encuentren en óptimas condiciones para brindar el servicio a la población sin correr ningún tipo de riesgo sanitario.