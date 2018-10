Se llevó a cabo la cuarta y última jornada de la consulta ciudadana sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en diferentes puntos del país.





Desde las ocho de la mañana se instalaron las mil 73 mesas distribuidas en todos los estados para recibir los votos.

Más de 700 mil personas participaron en este ejercicio en el que deciden la mejor opción para contar con una nueva terminal aérea.

Se espera que esta noche se den a conocer resultados.









CUALQUIERA QUE SEA RESULTADO DE CONSULTA, SE TERMINA LA CORRUPCIÓN: AMLO

Sea cual sea el resultado de la Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto, las arcas públicas se verán favorecidas con el ahorro por el fin de la corrupción, ya que el 1° de diciembre no sólo cambiará el gobierno, sino el régimen completo, lo que hará posible llevar a nuestro país a los primeros lugares en honestidad.

Así lo expresó esta mañana el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en un mensaje dirigido a los mexicanos en el último día de votaciones de la consulta, por lo que reiteró la invitación a quienes no han acudido a las urnas:

“Es un ejercicio democrático lo de la consulta sobre el aeropuerto. Participa, hoy es domingo; si tienes tiempo y lo deseas -porque desde luego es voluntario- participa y ten confianza, porque se va a respetar el voto, se va a respetar el resultado. Lo que opina y decide la gente.”

Asimismo, calificó positivamente la concurrencia de votantes en los primeros tres días de la consulta al señalar que “vamos muy bien, me están ayudando muchos ciudadanos que están participando para que la decisión no dependa sólo de un hombre, por importante que sea”.

Sin importar el resultado, no habrá corrupción

López Obrador señaló también que “a los camajanes, a los fifís no les gusta la consulta”, pero será la voluntad ciudadana quien decida al final. No obstante, señaló que habrá una acción contundente al margen de los resultados:

“Cualquiera que sea la decisión que tomen los ciudadanos -hoy en la noche se va a saber- vamos a ahorrar mucho, porque no va a haber corrupción, se los garantizo, ahora sí que me canso ganso, vamos a acabar con la corrupción. Por eso el nerviosismo, porque algunos pensaban que iba a ser más de lo mismo, que era cambio de gobierno. No, no es cambio de gobierno, es cambio de régimen, vamos a cambiar el régimen corrupto de injusticias, de privilegios, se va a acabar. Ese es el gran aporte, el legado que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y ese es el ejemplo que va a dar México al mundo.”

Finalmente, informó que muy pronto México dejará de encabezar los principales índices en materia de corrupción: “De estar en el lugar 135, colocado como uno de los países más corruptos del mundo, va a pasar a ser de los primeros lugares en honestidad, es el gran aporte de la Cuarta Transformación de la vida pública del país. Por eso la consulta va”, finalizó.