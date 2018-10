En la Congregación de Mundo Nuevo, perteneciente al municipio de Coatzacoalcos, dos familias se encuentran en riesgo a causa del deslave de un cerro, el reblandecimiento de la tierra provocó la caída de una pileta de agua y dos baños están a punto de caerse.





Dos familias que se encuentran asentadas en el callejón López Portillo de la calle Benito Juárez, tuvieron que solicitar la intervención de la autoridad municipal, para llegar a un arreglo ya que se está desgajando un cerro y está causando afectaciones y daños en las viviendas.

“Desde hace varios días, he visto como poco a poco, el cerro se va desgajando y esto seguirá avanzando, si la propietaria del predio de abajo no construye un muro, porque los trabajos de excavación que hizo en su terreno me están afectado, además las lluvias reblandecieron la tierra”, comentó Germán Pérez Rodríguez.

Hasta el momento, son cerca de dos metros por cinco de largo lo que sea deslavado, la tierra y la estructura de concreto, los que han caído al predio de la ciudadana Claudia Torres, quien le ofreció a su vecino levantar entre los dos el muro, pero obtuvo una respuesta negativa por parte de él y la tierra se sigue deslavando.