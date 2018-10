Vender un auto es una actividad que trae mucha atención no deseada y riesgos innecesarios. Estudios han informado que alrededor del 80% de las personas que venden un auto caen víctimas de fraudes o algún acto delictivo o ilícito. A partir de esta realidad nació la idea que culminaría con la startup mexicana VendeTuAuto en 2016.





VendeTuAuto.com nació con el objetivo de simplificar y eliminar el riesgo del proceso de venta de autos usados. Según sus propios estudios, la empresa concluye que, en promedio, los mexicanos tardamos 43 días en vender un auto, lo cual hace que el proceso no sea sólo riesgoso, sino también tedioso y tardado. La premisa de VendeTuAuto es simple: la empresa misma es quien compra los autos y los coloca en una extensa red de profesionales certificados en la compra y venta de autos usados.

Existen dos principales razones por las cuales la gente tarda tanto en vender un auto: precios inflados y poco espectro de influencia en el mercado. Los precios inflados se deben al desconocimiento y falta de educación al momento de valuar un auto, pues por la naturaleza del objeto, ningún auto usado se encuentra en exactamente las mismas condiciones, por lo cual no se les puede colocar un valor idéntico a dos unidades, aunque el uso y trato haya sido similar. Además, muchas personas inflan los precios con el objetivo de tener un colchón para negociar, algo que no denota el valor real del auto. El segundo motivo, la influencia en el mercado, se debe a que un vendedor particular tiene pocos recursos a su disposición para colocar su producto a la mayor cantidad de gente posible, y muchas veces depende de que el comprador ideal se cruce en la calle y vea su vehículo o su anuncio en un sitio de clasificados o tianguis en línea.

Al comprar el auto directamente, la empresa elimina el tiempo de espera y ese factor de azar del proceso. Además, con su Garantía de Oferta Segura prometen hacer una oferta por cualquier auto, en cualquier condición en la cual se encuentre, siempre y cuando no sea un auto legalizado o importado. La razón por la cual pueden hacer esto, a diferencia de loteros o agencias, e incluso otros servicios de compra inmediata, es su extensa red de venta, la cual existe bajo una empresa hermana llamada Autobastas. A través de un sistema de subasta limitada a profesionales certificados, VendeTuAuto logra obtener la oferta del mejor postor, lo cual le permite a la empresa conocer el valor real de mercado -- dicho en otras palabras, lo que la gente está dispuesta a pagar por cada unidad -- y de esa forma poder hacer la mejor oferta a sus clientes por sus autos.

Además, la empresa cuenta con 35 sucursales en 10 ciudades de México, todas equipadas con equipo de seguridad avanzada y equipos de alta gama para que todo el proceso se pueda llevar a cabo allí mismo. Aunque recomiendan agendar una cita, un cliente puede llegar sin anunciar y allí mismo concretar la venta de su auto, provisto que la documentación esté en orden, en unas horas. Esto es posible ya que cada sucursal cuenta con equipo de inspección y personal capacitado para determinar el estado mecánico, estético y administrativo de cada auto, lo cual le ahorra a los clientes el viaje al taller y la inversión requerida para dejar su auto en condiciones de venta. Eso sí, la empresa se protege descontando reparaciones pendientes de la oferta final.









Una vez que el cliente acepta la oferta, la empresa paga a través de transferencia electrónica exclusivamente. Al no contar con efectivo en las sucursales, la empresa se protege de convertirse en un blanco para criminales, y a la vez protege al cliente, quien ya no estará cargando el efectivo o cheque por las calles de su ciudad.

Con VendeTuAuto, ya no es necesario recorrer las calles con un anuncio pintado en el medallón, esperando que el comprador por casualidad nos vea circulando. Ya no tenemos que vernos en lugares con desconocidos, que con la situación actual de inseguridad en el país, se convierte en un auténtico deporte extremo, no sólo por el riesgo, sino por las precauciones que se deben tener. Ya tampoco tenemos que preocuparnos de que el cheque rebote, los billetes sean falsos o que alguien vaya a dar el “pitazo” tan pronto salgamos de la sucursal de nuestro banco. Y lo mejor de todo, todo el proceso, incluida la inspección, son libres de costo para el cliente, lo cual significa que podemos probar el concepto de la empresa sin ningún compromiso.

¿Estás interesado en vender tu coche con VendeTuAuto.com? Entra a su sitio para recibir una cotización en segundos, programa una cita de inspección en el horario y sucursal que mejor te acomoden, prepara tus documentos y vende tu auto sin complicaciones, sin perder tiempo y libre de todo riesgo.