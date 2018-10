Desde la semana pasada el Frente Frío número 6 causó estragos en su vivienda, asegura Patricia Martínez Domínguez, quien desde entonces solo ha comido frijoles en lata y huevo con chayote.





Los únicos frijoles que tenia para cocer, se le echaron a perder junto con otros alimentos, porque el temporal provocó que se dejara de funcionar su refrigerador.

En esa vivienda enclavada al fondo de la calle Reforma, de la colonia Benito Juárez Sur, fue una de las zonas que se vieron afectadas por el paso de un potente ventarrón.

“La verdad cuando se voló mi techo lloré mucho, pues toda mi ropa se mojé, todo se voló”, recordó esta mujer, quien tiene 50 años de vivir en esta colonia de Coatzacoalcos.

En otro cuarto se encontraba su madre, a quien corrió a buscar, porque esa madrugada se presentó una lluvia incesante, y se habían quedado sin láminas.

Lo más pronto posible refugió a su progenitora en casa de una vecina, y cuando amaneció llegó uno de sus hermanos, con el cual comenzó a limpiar su casa.

Incluso uno de sus hermanos también sufrió afectaciones por el paso de las lluvias, y le pidió asilo en su hogar, pero no se lo pudo dar, pues se encontraban en las mismas condiciones.

Días después fue cuando a esta casa llegó personal de Protección Civil y les entregó láminas, y fue este viernes que el alcalde Víctor Carranza Rosaldo los visitó para llevarle más ayuda.

DON GABRIEL QUEDÓ ENTRE LAS LÁMINAS

Postrado en su cama e inmovilizado por la parálisis que padece, don Gabriel Morales Cansino, así le tocó vivir la fuerza de la naturaleza.

Aquella madrugada el fuerte viento arrasó con todo lo que había a su paso en el callejón Los Cocos, de la colonia Benito Juárez Sur.

La casa de este hombre de 62 años, en segundos quedó destruida, y el atrapado entre las láminas, “Gracias a Dios no le paso nada, no le cayó ningún palo, ninguna lamina, yo no salí en ese momento, estaba lloviendo, la que salió mi hija”, relató María Luisa, hermana de este sexagenario.

En las mañanas, ella es quien se encarga de cuidar a su hermano, pues en las noches este duerme solo, y así le tocó estar durante el paso de la tormenta.

Al igual que en la morada de su hermano, también su vivienda que se encuentra muy cerca, sufrió daños porque se abrieron unos hoyos en las láminas.

Esta familia fue una de las que recibió el apoyo del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, pues les dotaron de láminas y colchonetas.