Las mesas de consulta sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad México no cuentan con permisos para instalarse en lugares públicos de Veracruz, por lo que el ayuntamiento los exhortó a acercarse y solicitarlo.





El alcalde Fernando Yunes Márquez aclaró que no los retirarán pero existen reglamentos que deben cumplirse para mantener el orden.

“No pidieron permiso, se están instalando y no tienen permiso, no es una cuestión nuestra, les ofrecimos el apoyo para gestionar un permiso y siempre qué hay una solicitud de permiso de un espacio público y no haya ningún problema o se nos empalme con otro evento de otorga, pero no solicitaron ningún permiso, simplemente llegaron a instalarse y acudimos para darles el apoyo. Creo que tengo mejores cosas que hacer que participar en eso”.

Por otro lado el presidente municipal informó que en este año pagaron 200 millones de pesos de la deuda heredada de la gestión de Ramón Poo Gil.

La deuda con proveedores prácticamente fue cubierta pero quedan pasivos en materia sindical.

“Faltan cerca de 50 por pagar, pero fue un año complejo, nos preparamos para ello desde antes, ya sabíamos lo que nos iban a dejar de deuda antes de entrar. Vamos a cerrar financieramente de manera muy estable, yo creo que hasta el año que entra o hasta el tercer año (concluiremos de pagar la de deuda) pero ya es una parte muy pequeña”.









Finalmente dijo que 140 ciudadanos solicitaron incorporarse a Tránsito Municipal, de los cuales 51 son mujeres y 90 hombres.