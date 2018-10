El terreno de la empresa Autotransportes Poza Rica - Coatzintla (ATPC) fue embargado tras perder las demandas laborales que enfrenta por despidos injustificados, reclamos de salarios "caídos" y las prestaciones económicas de sus ex trabajadores.



Las autoridades de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado ordenaron el embargo precautorio de las 4 hectáreas con 600 metros cuadrados del predio donde están ubicadas las oficinas de ATPC en la colonia Adolfo Ruiz Cortines del municipio de Coatzintla.



El representante del grupo de personas despedidas, Armando Hernández Ramírez declaró que la confiscación de la propiedad sólo corresponde al reclamo de sueldos "caídos" de los 58 ex empleados que interpusieron sus respectivas demandas al haber sido despedidos de esta empresa donde laboraron por más de 20 años.



Aún falta determinar el monto que les corresponde cada uno por sus respectivas liquidaciones, pagos de fianzas, fondo de ahorros, vacaciones, aguinaldos, reparto de utilidades de los años 2014 al 2016, de acuerdo a lo que estipula la ley federal del trabajo.



Dentro de los reclamos, el personal también exige las aportaciones de las pensiones alimenticias a las mujeres, esposas del personal que ha fallecido, así como lo correspondientes a las vacaciones. También dejaron de aportar las cuotas obrero- patronal en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Infonavit, amortizaciones de créditos y retiros, que desde diciembre del 2015 ATPC dejó de pagar.



Sin embargo, otros trabajadores que no demandaron a la empresa ya desmantelaron algunas partes del edificio e incluso vendieron como "chatarra" algunos autobuses que permanecían descompuestos dentro del estacionamiento de Autotransportes Poza Rica - Coatzintla.