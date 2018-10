A pesar de la deuda que existe con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara González negó que exista riesgo de atrasos en los pagos de prestaciones laborales de fin de año para el personal administrativo y académico.



La deuda inicial era de mil 400 millones de pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), de los cuales 500 millones han sido aportados durante la administración del actual gobierno que encabeza el panista, Miguel Ángel Yunes Linares.



Pero el incumplimiento de esas aportaciones ante el SAT ocurrieron durante el mandato de ex gobernador priista de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, hoy detenido. Pero recientemente, el secretario general de la Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones de Personal Académico de la Universidad Veracruzana (FESAPAUV), Enrique Levet Gorozpe declaró que existía riesgo de pago de nómina ante la crisis financiera por la que atraviesa la UV.



"Nosotros no estamos en riesgo... El ingeniero Levet tiene muy claro que hay universidades que no tienen suficiencia presupuestal, nosotros no tenemos ese caso, sin embargo nos unimos a las universidades con problemáticas financieras porque nosotros tenemos un pendiente con el SAT, pero que ese está reconocido como deuda del Gobierno del Estado", respondió Ladrón de Guevara al ser cuestionada sobre la situación presupuestal que enfrenta la UV.



Ante esa situación, Sara Ladrón de Guevara aseguró que esta Casa de Estudios tiene garantizado el pago de sueldos y las prestaciones salariales de fin de año para todos los trabajadores. Las declaraciones las realizó al asistir al tercer congreso de investigaciones de la cultura totonaca.



Sin embargo, la rectora aseguró que la Universidad Veracruzana insiste en dar seguimiento a los pagos de ese adeudo de los empleados de la UV. "Pero está claro que no fue una deuda por no haber querido pagar sino por no haber recibido los recursos durante el gobierno de Duarte", expuso.