La diputada local y coordinadora de la fracción del PRD en el Congreso del Estado, Jazmín Copete Zapot, de buscar crear su propio municipio antes de dejar el cargo.





Así lo acusaron ciudadanos de Santiago Tuxtla, quienes conformaron el “Comité en defensa del territorio”.

Al acudir al Palacio Legislativo aseveraron que la legisladora busca municipalizar la localidad llamada ”Tres Zapotes” aunque no reúne los requisitos legales para ser elevada a municipio libre, pues solo cuenta con poco más de 3 mil habitantes.

Recordaron que la Ley Orgánica del Municipio Libre establece en sus artículos 5 y 6 los requisitos para crear un municipio, entre los cuales está contar con una población mayor a veinticinco mil habitantes.

Igualmente la Ley señala que se deben de disponer de los recursos económicos suficientes para cubrir las erogaciones que demande la administración municipal y para prestar los servicios públicos municipales.

Además, la cabecera municipal debe de contar con locales adecuados para la instalación de oficinas públicas, infraestructura urbana y medios de comunicación con las poblaciones circunvecinas; así como contar con reservas territoriales suficientes para satisfacer las necesidades de la población.

De acuerdo con la asesora legal, Tania Carmona, el alcalde Argeniz Vázquez Copete está presionando a los ejidatarios y agentes municipales para favorecer la municipalización, de ahí que buscarán sacar el proyecto en una de las últimas sesiones extraordinarias de la LXIV Legislatura.

Sin embargo en contra de esto están ganaderos, ciudadanos, empresarios, profesionistas, maestros y campesinos, de ahí que acudieron al Congreso pidiendo a los legisladores “no otorgarle su propio municipio” a la perredista.

Por su parte, el presidente de la asociación ganadera local de Santiago Tuxtla, Pablo Alberto Castellanos Rábago, refirió que si la comunidad se vuelve municipio libre habría afectaciones a la economía local, puesto que el 72 por ciento de sus habitantes viven de la ganadería y de la agricultura.

“Los ganaderos habitan en las comunidades que se estaría llevando como municipio libre, eso afectaría el presupuesto de la ganadera en un 85 por ciento al menos, pues la facturación bajaría y la tendencia sería desaparecer ya que las comunidades restantes no son ganaderas”, advirtió.

El presidente del comisariado ejidal de Santiago Tuxtla, Jacinto Campos Ortiz, aseveró que dicha familia se quiere apropiar de Santiago Tuxtla, pues la nuera de la diputada Brianda Kristel Hernández Topete será representante del distrito 24 de Santiago Tuxtla en la LXV Legislatura y su hijo es el alcalde.

Indicó que el ejido a su cargo se trata de uno de los más grandes del Estado al contar con 12 comunidades, pero no ha habido un consenso con el resto de la población pues se han realizado acciones “por debajo del agua”.

“Agentes municipales y la gente que le firmó respaldando lo hicieron con engaños, fueron pasados a Cabildo de 5 en 5 para irlos convenciendo de que firmaran y no se metieran en ningún problema, pero los agentes municipales están preocupados porque no hay consenso de la población”, comentó.

Finalmente el poblador del municipio vecino de Tlapacoyan, Lorenzo Zapot Zacarías, añadió que las localidades del municipio ya han sido saqueadas, pues les quitaron reserva forestal y con la municipalización se apropiarían de manantiales.

“Con esa agua está beneficiando a otras comunidades y cobrándola, mientras Tlapacoyan no recibe nada, por eso estamos en contra de ella; además hay represalias con la comunidad diciendo que no va a haber apoyos si no se unen para municipalizar “Tres Zapotes”.