“El gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes nos está viendo a todos los concesionarios taxistas como una caja chica a la que está extorsionando y amenazado con quitar sus concesiones si no cumplimos con todo el trámite del reordenamiento, en donde ahorita quiere que pagamos 983 pesos de otro tarjetón”, expresó Jerónimo Zarate Rodríguez, coordinador regional del Movimiento Nacional de Transporte de la zona Sur.





Fue cerca del medio día del lunes que un promedio de 50 concesionarios taxistas y lideres de diversas agrupaciones constituidas en Las Choapas, Agua Dulce, Villa Allende, Mundo Nuevo, Minatitlán, entre otros, los que se manifestaron en las afueran de Diario del Istmo, para hacer un llamado al gobernador para que acabe con el ataque hacía el gremio taxista, que esta permeando su economía.

“Yunes Linares quiere llevarse dinero, pues ya está por acabar su administración y no quiere irse con las manos vacías, y esa es nuestra inconformidad, ya que la semana pasada hizo un comunicado en donde amenaza con cancelar concesiones, multar y poner infracciones al conductor que no traiga su gafete de empadronamiento”, declaró.

Comentó que la suma de 983 pesos que recientemente tienen que pagar es para que puedan circular por un mes y cinco días, que es el tiempo que le falta para culminar su administración, lo que les resulta injusto, ya que también se están enfrentando a los gasolinazos.



AMENAZAS Y CACERÍA DESDE EL AÑO PASADO









Refirió que toda esta situación igual la han estado viviendo desde el año pasado, donde se les obligo a cumplir con cada tramite del reordenamiento vehicular, pero fue este año donde la situación empeoro para ellos, tras el Decreto de Iniciativa 260 que entregaron el pasado 13 de marzo, que se aprobó el reordenamiento por todo los diputados del Partido Acción Nacional (PAN).

“A raíz de esto nos empezaron a atracar a todos los transportistas en pagar cantidades que no podemos cubrir, y mucha gente tiene miedo y esta espantada de que perderán su concesión, por eso pedimos al gobernador se retracte, y deje las amenazas, y de estarnos persiguiendo no somos delincuentes, sino gente trabajadora que no le ha robado al estado”, aseveró.



PIDEN A GOBERNADOR ELECTO CUMPLA PROMESA

Para concluir el transportista solicitó al gobernador electo, Cuitláhuac García, cumpla con su promesa de derogar el decreto 260, con la finalidad de salvar las concesiones que están en trámites de cancelación, y acaben las extorciones hacía ellos.

“Pedimos al gobernador actual y al que se va elaboren una inactiva al Congreso para que se cancele el decreto 260, ya que perjudica a todos los conductores y concesionarios de todo el estado de Veracruz”, determinó.