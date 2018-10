La síndica única de Coatzacoalcos, Yazmín Martínez Irigoyen, solicitó al Cabildo cuestionar al Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), por qué no funcionan las videocámaras de vigilancia instaladas en el municipio, debido a que en las últimas semanas las ejecuciones y asaltos son frecuentes, mientras que estos dispositivos parecen un monumento más en la ciudad.





“Es preocupante por todos los asesinatos que ha habido, que mayormente es uno diario, a veces dos o tres, y sí me gustaría dejar tres puntos de acuerdo en el Cabildo… las cámaras de vigilancia no están funcionando, las cámaras son importantes… el primer punto de acuerdo sería que nos acompañara el representante del C4 la próxima sesión de cabildo y nos explicara el porqué no están funcionando”, externó la edil en la sesión del 15 de octubre.

Martínez Irigoyen precisó que la función del ayuntamiento es preventiva, sin embargo, recalcó que a nivel estatal y federal deben asumir el compromiso de velar por la seguridad de los habitantes, por lo que su segundo punto de acuerdo fue invitar a los ediles verificar si en los accesos de Coatzacoalcos, Villa Allende y los ejidos existen cámaras de vigilancia, además de corroborar la presencia de retenes.

“La verdad es que tenemos que trabajar conforme a lo que nos toca como gobierno municipal, porque lo que está pasando en Coatzacoalcos es muy lamentable y cada quien debe hacer sus funciones”, externó la síndica a la vez que pidió como tercer punto una mayor difusión de los números de emergencia a la ciudadanía.

Por su parte, la regidora Blanca Cuevas agregó que debe pedirse una mayor colaboración de los bancos, debido a que hay asaltos constantes a cuentahabientes, señalando que estas instituciones deben externar cómo solucionarán esta situación.









“Hay que ver de qué manera acercarnos, ver qué podemos hacer como Cabildo, qué puede hacer la ciudadanía, pero también qué pueden hacer los bancos”, indicó la regidora con preocupación, a la vez que la edil Keren Prot añadió que en el caso de Villa Allende se debe habilitar una caseta de policía que se ubica entre esa localidad y la carretera que conduce a los ejidos.

Por su parte, los regidores Eusebia Cortés y Martín Patiño solicitaron que la Policía Municipal tenga un papel más activo en la seguridad.

“Lo de las cámaras todos sabemos que no existen y si existen no funcionan, y si nos vamos a hacer ilusiones de que el Gobierno del Estado va a cumplir ahorita, no nos va a cumplir ahorita, eso es como hablarle a Santa Claus ahorita que no es diciembre.. hay que buscar otra forma de hacerlo, no nada más salir a constatar si sirven, eso no funciona, para qué ‘le hacemos al loco’, la inseguridad cada día está peor… da tristeza ver el montón de patrullas paradas”, expresó Eusebia Cortés.

A principios de año, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anunció la instalación de 504 videocámaras, que hasta el momento no están enlazadas con el C4 y no han resuelto la inseguridad en cuanto a la investigación de casos se refiere.