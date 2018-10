La abogada del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, Luz Marina Reyes Huerta, reveló que el que prohiban la legalización del aborto en el país -incluyendo al estado de Veracruz- no impedirá que más mujeres sigan abortando, dejando en la indefensión a aquellas más vulnerables al no poder acceder a los sistemas de salud.

“Siendo realistas no creo en las muestras que ha dado la Legislatura que está por salir, no ha sido precisamente a favor de los derechos de las mujeres; desgraciadamente hemos visto que se ha prestado a que lo presione la iglesia y diversos grupos religiosos que yo siempre les comentó no están por la vida, están por las muertes de las mujeres que quieren ejercer sus derechos sexuales y reproductivos; realmente la cuestión de la interrupción legal del embarazo se ha dado desde que el mundo es mundo y el hecho de que ellas puedan o no acceder de manera legal o gratuito a ello no va a impedir que lo sigan realizando”, afirmó.

Manifestó que a pesar de que el Congreso del Estado tiene hasta el 31 de octubre para aprobar la despenalización, no lo hará, al hacer caso a las presiones que la Iglesia Católica y grupos religiosos están haciendo para evitarlo, además que desde un principio ha mostrado que no hay interés por escuchar a los activistas en pro de los derechos de las mujeres.

Reyes Huerta puntualizó que por esta misma causa las féminas seguirán muriendo en esas condiciones, ya que finalmente la gente que tiene posibilidad económica va a interrumpir su embarazo en clínicas privadas de la Ciudad de México.

“Las mujeres van a seguir abortando, las mujeres se van a seguir muriendo por las condiciones en que les realizan los abortos, hay gente que tiene la posibilidad económica y va a interrumpir su embarazo en clínicas privadas o se van a la Ciudad de México, aquí las que están en riesgo son las más pobres, las más vulnerables, las sin voz, las que no pueden acceder siquiera a los servicios de salud, por eso es que realmente las feministas de todo el estado hemos dado esa batalla”, afirmó.