El diputado panista Sergio Hernández Hernández, “El Bailador”, podría repetir como coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el próximo Congreso del Estado, reveló el diputado electo y dirigente estatal interino del blanquiazul Omar Miranda Romero.





Entrevistado dijo que han estado platicando con los 13 diputados electos del PAN en donde buscan llegar a un consenso para que quien los represente sea el mejor al tiempo de recordar que esta designación corresponde de manera directa al dirigente del instituto político.

“La idea es la de platicar con todos los diputados, lograr un consenso porque lo más importante de todo es que se mantenga unida esta bancada como lo ha sido en la LXIV legislatura y como queremos que sea en la LXV en donde todos estemos participando”.

Lo anterior una vez que se menciona que otro aspirante a la coordinación de la bancada panista es el diputado electo Enrique Cambranis Torres, sin embargo éste no es del equipo de José Mancha Alarcón.

En este sentido el diputado local electo dijo que podría ser en el transcurso de esta semana cuando se decida quien será el coordinador panista una vez que quedan poco más de 10 días para que arranquen funciones los próximos representantes populares.









A pregunta expresa sobre si podría repetir Sergio Hernández Hernández en el cargo respondió: “es bastante probable ha llevado una buena coordinación en esta legislatura tiene mucha experiencia y ha logrado llegar a consenso con todos los grupos”.

Omar Miranda Romero, expuso que Acción Nacional en la próxima legislatura no será "reaccionaria" sino responsable y de construcción para Veracruz.

Dijo que no descartan coincidir con las demás fuerzas políticas en las propuestas que lleguen al Congreso Estatal, ya que no se convertirán en una fracción que diga "No" a todo sin motivos.

Finalmente refirió que tomarán de la experiencia que los siete diputados que repetirán en la LXV Legislatura para apoyarse y convertirse en una verdadera oposición, lo que hasta el 2016 fueron en la entidad veracruzana.