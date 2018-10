El viernes concluyó la ‘Jornada de Salud Visual’, que organizó la regiduría 11 del Ayuntamiento en coordinación con otras estancias públicas que inició el 14 de octubre, en la que practicaron estudios a los habitantes de la ciudad, quienes atendieron el llamado exitosamente, igual entregaron un promedio de 33 lentes para personas con problemas de la vista.





Al respectó Juan Ramón Flores, director de Salud Pública Municipal, manifestó que durante la semana de la salud se realizaron estudios de optometría, pruebas rápidas del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)- Sida, exámenes de la glucosa, ya que estos ayudan a llevar un control y evitan la perdida de vista a corto y largo plazo.

“Esta jornada concluyó en el Ejido 5 de Mayo, y la respuesta por la ciudadanía fue muy buena, las cifras no dejaran mentir en los próximos días que se haga un vaciado de datos, pero tan sólo el jueves se atendió a más de cien personas, lo que nos demuestra que hay que hacer más de estos eventos practicando otros estudios médicos”, enfatizó.

Anunció que en fechas próximas procuraran realizar exámenes respiratorios, digestivos y renales, ya que también han detectado que en la ciudadanía existe mucha gente dializada, y se hará con el propósito de detectar y prevenir complicaciones en la salud del ser humano.

Indicó que mediante las pruebas de glucosa, detectaron retinopatías diabéticas, enfermedad que a la larga repercuten la vista dañando la retina, también realizaron graduación de lentes, pues encontraron casos de astigmatismo e hipermetropía.









“Esto estudios que estuvieron efectuando 11 especialistas de la vista no solo fueron para checar su visión y graduarles lentes, sino para detectar otras enfermedades que no compiten en la resolución y graduación, pues también para informarles que deben llevar un tratamiento, o necesitan una cirugía, un ejemplo el glaucoma es el aumento de la presión ocular y no se corrige más que con cirugía y eso padecimientos desde ahorita se pueden detectar”, enfatizó.



ADVIERTEN DAÑOS EN LA VISTA POR APARATOS ELECTRÓNICOS EN JÓVENES

Por otro lado Ramón Flores, advirtió que en la actualidad los jóvenes presentan más daños en la vista a causa de usar aparatos electrónicos en horarios inapropiados, por lo que deben padres de familia prestar atención y cuidarlos desde temprana edad.

“Por el celular, la televisión y estar todo el día sin hacer nada pegados en los diversos aparatos que les afecta la vista, y por eso deben haber horarios en que deben usarlos, y por eso hay un porcentaje de muchachitos que es alarmante donde en un minuto queda ciego un niño, según estadísticas nacionales”, manifestó.

Finalmente comentó que la finalidad de esta jornada es concientizar a la población en general a cuidar de la vista, así como desarrollar la cultura de la salud, por ellos cada año en la segunda semana del mes de octubre se realiza esta jornada de vital importancia.



ESTADÍSTICAS A NIVEL NACIONAL

El 30% de la población presenta un problema visual relacionado con miopía y astigmatismo; hay 700 mil personas que sufren discapacidad ocular como: ceguera o debilidad, la cual adquieren por enfermedad, accidentes o de forma congénita.

Las principales causas de ceguera en México: de 40%-50% cataratas, 20%-30% retinopatía diabética, 15%-20% glaucoma; el 90% de las personas que no ven, viven en países en desarrollo; en el mundo queda ciego un adulto cada cinco segundos.