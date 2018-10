Debido a que gran parte de la población de Ixhuatlancillo no tiene cultura de la entrega de sus deshechos al camión recolector de basura y la lanza a ríos, drenajes o vierte en alcantarillas, autoridades de Protección Civil han atendido taponamientos en diversas partes del municipio.





"Nos ocasiona el taponamiento de los registros y las alcantarillas, tenemos mucho trabajo porque se acumula grava, piedras, rocas y aquí tenemos que trabajar en conjunto con policía, Obras Públicas, Parques y Jardines para limpiar, porque la gente no tiene la cultura de depositar la basura en su lugar y la avienta al viaducto, a los drenajes y es lo que nos perjudica, entonces el exhorto es a tomar las medidas preventivas, no tirar basura en drenajes ni a las aguas pluviales para que logremos mantener esto y no haya riesgos", comentó.

Y aunque afortunadamente aún no se han registrado afectaciones por taponamientos de alcantarillas, el funcionario pidió a la población extremar precauciones por la próxima temporada de frentes fríos

"Los alertamientos es por la temporada de lluvias y los frentes fríos que están afectando, la lluvia que baja de la zona montañosa y no ha habido deslaves por el momento, pero sí le pedimos a la población no tirar basura y que se abriguen muy bien pues comenzará el descenso de la temperatura por la temporada de frío, trabajamos en conjunto y atentos para salvaguardar la vida de los habitantes de Ixhuatlancillo", concluyó.