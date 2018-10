Dentro de una jaula escondida de las miradas indiscretas, en la parte trasera del departamento Dos del edificio Seis del fraccionamiento “Las Piedritas”, se hallaba un solitario ser en condiciones infrahumanas; es una mujer menudita que descubrimos sin ropa, a la que le falta la pierna derecha y que vive peor que un animal.





Una denuncia ciudadana nos llevó a escrudiñar el lugar y constatar que efectivamente allí ha estado viviendo encerrada por unos 15 años, Dora Alicia Méndez Huervo, de 55 años de edad, quien aunque mantiene viveza en su mirada, proyecta secuelas de la mala alimentación y falta de cuidados.

Eso se observa en la parte trasera del departamento de la señora Reyna Méndez Huervo, la cual se ve obligada a responder los cuestionamientos de la policía naval y de los médicos Álvaro Contreras, coordinador operativo del DIF, y Manuel Aburto Bandala, director municipal de salud.

Antes de eso, el doctor Aburto Bandala hizo una leve exploración a la mujer, observando que no responde a las preguntas porque al parecer no comprende absolutamente nada; luego el galeno anota que le falta el miembro inferior derecho y que se ve que tuvo una cirugía supercondilea y huellas de una cirugía grande en la espalda, ante lo cual el mismo galeno exclama: “¡casos como éste tiene tiempo que no me había tocado!”.

Se dice que Dora Alicia padece esquizofrenia y que por eso su familia la tiene encerrada, pues aducen que su condición de enferma mental la torna agresiva y peligrosa, y que se mantiene desnuda porque ella misma se deshace de la ropa.

Los vecinos al parecer nunca quisieron meterse en complicaciones y no denunciaron este hecho que se califica de inhumano.



LO QUE DICE LA HERMANA

El doctor Álvaro Contreras se encargó de requerir a Reyna Méndez que le mostrara las cajas y recetas de los medicamentos que, según ella, aplica a su hermana esquizofrénica, pero sólo mostró una caja de algún fármaco.

Después, Reyna responde a los medios que su hermana lleva como quince años en esas condiciones de cautiverio porque es agresiva, y cuenta que el problema de la enferma ya se vislumbraba desde los siete años de edad, cuando “le bailó desnuda a los niños de la escuela”, y que aunque era muy inteligente, más adelante se dedicó a llevar una vida licenciosa; “se dedicó a las drogas y a bailar, a la vida alegre”.

La misma Reyna comenta que su hermana perdió una pierna cuando se aventó de un segundo piso, “ha tenido tubos, creo que ya ha tenido tubo en la columna”. Más aún, dice que su Dora Alicia quemó dos casas de otras hermanas, en la ciudad de México y en la colonia local de Jardines de Tlacualeya.

Y abunda la hermana tutora que en algún momento Dora Alicia estuvo internada en un centro de atención identificado como “M Nieto” de la ciudad de México, en donde pagaba 50 pesos mensuales, pero “cuando llegó Fox, dijo se acabaron los paternalismos y se acabó todo; de jovencita estuvo en el Fray Bernandino y después en el M Nieto como crónica”.

Pero todo lo anterior tendrá que ser investigado por las autoridades para verificar esos argumentos y conocer por qué Dora Alicia no había sido atendida debidamente.

De momento, el DIF que dirige la señora Elizabeth Reyes Toledo, intervino en el caso para que este viernes, la enferma sea atendida por un psiquiatra del puerto de Coatzacoalcos, y mientras tanto, se acordó con su hermana Reyna, que se mantendría en la misma casa pero en condiciones apropiadas, ya no en la jaula.

El caso ha conmocionado a muchas personas que observaron la transmisión de Imagen del Golfo, reprobando hasta la indiferencia de los vecinos que no habían denunciado esto; en el lugar se observó que estaba en mejores condiciones el perrito de la familia.