Moctezuma Hidalgo Ochoa, de 71 años, es un sobreviviente de cáncer de mama, sin embargo, por la apatía de no haber querido aceptar la enfermedad después de un año que se detectó una bolita en su pectoral derecho se lo extirparon, actualmente sigue en monitoreo pero esta a un paso de quedar libre de la enfermedad.





“Yo pensaba que sólo a las mujeres les daba el cáncer de mama y no es así, también a los varones nos da, y yo fui el primero de mi familia en padecer esta enfermedad, la cual me fue detectada un 23 de enero, y será el próximo 2019 cuando cumpla 5 años de haber vencido al cáncer gracias a Dios”, comentó.

En el marco de la conmemoración del ‘Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama’ que se celebra éste 19 de octubre, contó que primero la bolita era del tamaño de una semilla de limón, pero por incredulidad acudió al médico después de un año y esta ya había aumentó tu tamaño a tres por cuatro centímetros.

“Cuando asisto al médico me practicaron una biopsia la cual dio el diagnostico de cáncer de mama etapa dos, y fue que me lo tuvieron que extirpar, sin duda fue un golpe muy duro el que viví de hecho pase 15 días de aceptación y miedo, pero gracias al apoyo de otros varones que pasaron por lo mismo me pude levantarme y retomar fuerzas”, externó.

Detalló que para vencer la enfermedad tuvo que recibir seis quimioterapias y 25 radioterapias, también le quitaron 11 ganglios, ya que son los primeros en donde se crea metástasis.











APATÍA EN HOMBRES

Hidalgo Ochoa, reconoció que aún existe apatía por los varones de creer que ellos pueden padecer esta enfermedad que ha cobrado más vida de mujeres, sin embargo, reconoció que él es una prueba viviente de que cualquier sector de la sociedad puede estar es riesgo de padecerla.

A su vez, manifestó que los hombres al igual que las mujeres deben realizarse la autoexploración en los pechos, con la yema de los dedos, ya que esta enfermedad en su inicio no duele y por eso se le denominada la ‘muerte silenciosa’.



“Yo no tuve ningún dolor ya viene a doler cuando la enfermedad está en una etapa final, pues cuando es el inicio no hay malestar alguno por eso invito a todos los varones a que hagan caso y se auto exploren para salvar su vida”, expresó.

Indicó que de igual forma quienes han padecido la enfermedad acudan cada seis meses al hospital y se hagan chequeos de rastreo abdominal por la próstata, así como ultrasonidos para estar alerta de que no se expanda el cáncer al hígado, páncreas, ya que son los órganos que primero se afectan.

El señor Hidalgo Ochoa señaló que al igual que él su esposa Dora Hernández padeció cáncer de mama, el cual le fue detectado a los siete meses, de su padecimiento pero dijo que por gracia de Dios ambos actualmente están bien, y sirven en la asociación civil ‘Nueva Vida Ante el Cáncer’, donde brindan pláticas de prevención, ya que ahí encontraron mucho apoyo en su proceso de sanación.



CINCO CASOS DURANTE EL AÑO DE CÁNCER DE MAMA EN MUJERES

Por otro lado América Luna López, presidenta de la asociación que brinda apoyo a mujeres que han padecido cáncer de mama, y quien igual es una sobreviviente de la enfermedad, informó que este año han atendido un bajo número de detecciones a diferencia con años pasados, siendo tan sólo cinco casos.

“No es que este disminuyendo la enfermedad, sino que a lo mejor ellas cuentan con servicio médico y las que llegan con nosotros son quienes no cuentan con ningún seguro social”, aseveró.

Reconoció que desde el caso del señor Moctezuma, a la fecha no han vuelto atender un caso de varón, siendo mujeres con etapas ya no tan avanzadas, donde la más joven de ellas tiene 38 años; igual son seis que reciben quimioterapias, las cuales llevan algunos años en la lucha, y no han tenido defunciones este 2018.

Finalmente mencionó que según datos aportados por la Secretaría de Salud los casos de cáncer de mama en varones año con año ha ido a la alza, ya que anteriormente se detectaban 20 casos en un año y actualmente son cien.