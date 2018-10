La situación económica en el Ayuntamiento de Mariano Escobedo será difícil para el próximo año, afirmó el alcalde Baldomero Montiel Esteves, tras recibir una notificación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial de Veracruz que ordena al ayuntamiento pagar laudos por un monto de 24 millones de pesos a un total de 24 trabajadores que, aparentemente, desde el 2010 habrían formado un sindicato según consta en el expediente 395/2011.





"Aquí por usos y costumbres cada gobierno que llega trae su gente y cuando concluye se van, sin embargo ellos demandaron en el 2010 y pese a que no tenían toma de nota ya se nos notificó de parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial que esa demanda es a favor de ellos y nos pide pagar 24 millones de pesos, pero el ayuntamiento no tiene ese dinero".

Dijo que como solución y en el afán de que este problema no se haga más grande, ofrecieron incluso reinstalar a los 24 trabajadores de manera inmediata, pero estos se negaron.

Recordó que dichos trabajadores laboraron en la administración 2008-2010 del entonces alcalde panista Alfonso Torres, por lo que cuando Montiel Esteves llegó como alcalde estos afirmaron haber conformado el sindicato de 24 empleados en el último año pese a que el municipio es pequeño, por lo que el caso se fue a los tribunales y hoy ya hay una resolución.

"Esta gente en su momento fueron trabajadores de la administración 2008 -2010 cuando fue alcalde Alfonso Torres y a mi llegada yo les pedí la toma de nota y no la tenían por lo que lo desconocí, demandaron individualmente y ahora tras concluir el laudo se nos notifica de esa demanda que salió a favor de los 24 trabajadores y es un monto muy elevado".









Agregó que la situación es preocupante, pues el municipio apenas recibe 23 millones de pesos en un año y si paga los 24 millones a esos extrabajadores el municipio estaría parado por un año.

"El ayuntamiento no tiene ese dinero pues recibe 23 millones de arbitrios y hasta eso en parcialidades, y si pagáramos a esa gente prácticamente un año no laboraríamos y eso no puede ser, por lo que habremos de llevar el caso al Congreso para exponer esta situación y ver cómo podríamos pagar, porque sí les queremos pagar pero realmente no tenemos ese dinero" concluyó.