La Selección Mexicana de Futbol buscará hilar su segundo triunfo en la fecha en la presente fecha FIFA y de paso saldar una cuenta pendiente con Chile, conjunto que también llega con hambre de triunfo.





El Tri enfrentará a Chile por primera vez desde la Copa América Centenario, cuando sufrió una dolorosa derrota en Santa Clara.

"No sé si es una revancha deportiva, en lo personal no lo veo así, veo partido de preparación para los dos y lo que ocurrió anteriormente se quedó en el pasado, vamos a buscar hacer las cosas lo mejor posible pero no lo veo como una revancha porque las circunstancias no son las mismas", dijo el técnico interino Ricardo Ferretti.

Ferretti aseguró que el pasado ya quedó atrás y que no saldrán al terreno de juego sin miedo, Cabe recordar que Javier Hernández, Carlos Vela, Guillermo Ochoa, Giovani Dos Santos, Héctor Moreno y Andrés Guardado no están dentro de la convocatoria.

"Lo que sucedió antes, se quedó atrás. Esta es una nueva etapa y no iremos a la cancha a jugar con miedo, iremos tranquilos y con la confianza de que podemos hacer las cosas muy bien. Esta es una nueva selección y vamos a tratar de hacer mucho mejor las cosas para merecer incluso ganar porque todos hablan de no perder y yo pienso en ganar. Yo te puedo decir que los jugadores están tranquilos y que el partido pasado no les pasa por la mente", agregó.

El estratega apagó un ´poco el encuentro y comentó que no ha escuchado de los jugadores algún comentario del pasado enfrentamiento.

"Yo sinceramente no he oído ni un solo comentario de parte de los jugadores de ese partido, lo he escuchado de ustedes (la prensa)", afirmó.

El partido está programado a las 20:45 horas del Centro de México, en el estadio Corregidora de Querétaro.