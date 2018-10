La renovación de la secretaría general de la sección 16 del STPRM en Villa Cuichapa, se pone interesante, lo anterior se debe a que petroleros disidentes acusan que, el actual régimen apoyados desde la alta esfera del cacicazgo a nivel nacional, planean llevar a cabo una elección fraudulenta.





Por esta razón por medio de audios enviados a través de redes sociales, trabajadores morenos petroleros de la sección 16, han señalado que no participarán en la próxima elección para la cual, el actual comité no ha emitido la convocatoria para que se inscriban las planillas interesadas en tener el control.

En este exponen que la convocatoria emitida el pasado 11 del mes en curso, por el comité ejecutivo nacional, no tiene ninguna validez ni legalidad, ya que el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) Roberto Campa Cifrián, instruyó al comité ejecutivo nacional que encabeza Carlos Antonio Romero Deschamps a no emitir ninguna convocatoria hasta que se adecuen los estatutos al articulo 123 fracción 22 bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con dicha adecuación se busca garantizar que la elección del nuevo secretario general de las secciones petroleras sea libre y secreta, con lo cual se proteja a los trabajadores de las represalias de lideres charros por no apoyar sus movimientos, lo cual fue instruido por el Senado de la Republica.

En el audio indican que el responsable de la Secretaria de Trabajo, indicó que no otorgarán toma de nota a ninguna sección que no cumpla con los requisitos ya establecidos, por lo que el movimiento de trabajadores morenos petroleros de la sección 16, están haciendo la invitación al gremio de esa localidad a no votar por los corruptos, en el un evento que se podría llevar a cabo en el excine.









Señalan que el campo Cuichapa-Poniente fue uno de los primeros en ser entregados a la iniciativa privada, por ello hacen la invitación a formar parte de la cuarta transformación de la que fue la empresa más grande del país, a recuperar sus derechos laborales, dignidad, su trabajo y sobre todo las riquezas del municipio.

Se desconoce si el grupo que ha mantenido el control de la sección petrolera ha perdido fuerza, ya que el temor se sigue haciendo notar entre los petroleros, quienes aun abiertamente no ponen un alto total a quienes han violentado sus derechos durante años.