Una vez más, Carlos Vela está metido en el ojo del huracán. Luego de que una modelo transexual diera a conocer a través de una conversación, que el delantero de Los ángeles la invitó a salir cuando visite Guadalajara.





De acuerdo con Televisa Deportes, la modelo de nombre Ale “S” dio a conocer de manera pública, a través de las redes sociales, la conversación que tuvo con el delantero originario de Cancún, Quintana Roo.

Tras el escándalo el atacante de Los Ángeles FC se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter, en donde dejó claro que no conoce a dicha persona.

“Quiero utilizar este medio, mismo donde se me ha querido difamar. Una persona que no tengo la menor idea quien sea y que jamás he contactado por ningún medio, ha utilizado la tecnología para lograr un objetivo personal”, explicó en su publicación.

Finalmente, Vela dijo que respeta a todas las personas en sus creencias religiosas, políticas y preferencias personales.