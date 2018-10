Luis Alberto Álvarez Vergara, presidente de la Coalición del Transporte de la Zona Sur del Estado de Veracruz (Codtzev), informó que el empadronamiento vehicular fue un programa fallido del gobierno del estado, al no cumplir con sus objetivos básicos, y que solo provocó un desorden en la revista.





Calculó que en el estado, el 40 por ciento del padrón total de las unidades del transporte público, no se empadronó, pero no por responsabilidad de los concesionarios, sino por los responsables de quienes realizaron el ordenamiento, toda vez que no aceptaron la documentación notarial de las unidades.

A eso se tiene que agregar el alto costo del procedimiento, debido que el sector taxista ha sido uno de los más golpeados, por la baja de clientes, el incremento de la gasolina y el pago de las “letras” de las unidades.

El tesorero, Felipe Torres Morales, informó que el empadronamiento le quedó grande al gobierno del estado, toda vez que la dirección general del Transporte Público, decidió el cambio de números, que solo beneficia al “pirataje”.

Puntualizó que en la ciudad, circulan hasta cuatro unidades con el mismo número, lo que demuestra el desorden que existe; por su parte el secretario del organismos, Saúl de Aquino Castro, manifestó que era necesario la integración de la Coalición, con la cual se reforzará la defensa de los derechos de los trabajadores del volante.

La Codtzev, la integran alrededor de 10 mil unidades, junto a sus concesionarios y choferes, debido que tienen presencia de Agua Dulce hasta el municipio de Santiago Tuxtla.