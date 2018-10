El gobierno estatal que ya se va deja un Veracruz ensombrecido por la inseguridad, la violencia y en consecuencia, por el luto entre miles de familias, aseveró Arturo Mattiello Canales, presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica.





Aclaró que eso no es hablar mal de Veracruz, pero no se puede negar la realidad, y resaltó que los números duros que las propias autoridades consignan evidencian el pendiente oficial en materia de seguridad, pues el agravio no sólo cuestan vida, sino también pérdidas patrimoniales.

“Somos el estado puntero en feminicidios, junto al Estado de México, y se calcula que cada 1.4 días una mujer es asesinada. Además tenemos el primer lugar nacional en secuestros, también junto al Estado de México.

“La pobreza es una asignatura pendiente. Tenemos el cuarto lugar nacional de acuerdo con el Coneval; y en homicidios dolosos estamos rompiendo records”, destacó Mattiello Canales.

Indicó que las cifras no son ocasionales ni extraordinarias, sino el reflejo de una constante, una realidad que no se ha podido superar ni corregir para el beneficio de los veracruzanos.