El comité del Carnaval de Veracruz 2019 le negó a Karla Grijalva, persona transexual, el registro como candidata a reina de las fiestas carnestolendas del 2019.





El presidente del organismo, Luis Antonio Pérez Fraga, argumentó que la convocatoria aprobada por el Cabildo especifica que las interesadas tienen que ser "mujer de nacimiento", por lo que hay un "impedimento legal".

Sobre el cuestionamiento de que el comité cambió la cláusula en donde decía "mujer veracruzana" a "mujer de nacimiento", dijo que lo publicado en los medios había sido solo un extracto del documento original.

Karla Grijalva sólo fue invitada a participar en uno de los carros alegóricos que desfilarán en el marco de las tradicionales fiestas veracruzanas.

RESPALDAN A KARLA









Si una mujer transgénero desea contender por el reinado del Carnaval de Veracruz 2019 y su acta de nacimiento como mujer y con nacimiento en esta ciudad, tiene todo el derecho de participar, afirmó Nohemí Palomino Galván, princesa de las fiestas carnestolendas 2018.

En alusión a la persona que se presenta como Karla Grijalva, quien aspira a ser reina del carnaval, la vecina del barrio de La Huaca opinó que no debería haber tal discusión mientras se cumpla con las reglas del comité organizador.

Es decir, aunque haya nacido hombre, si ya en su vida adulta adquirió apariencia femenina y logró que en el Registro Civil se le asentara como mujer, entonces legalmente es mujer porque así lo señala una autoridad legalmente constituida, adujo.

“Un acta de nacimiento es un proceso legal, y ahí la convocatoria dice que tiene que ser una mujer nacida en Veracruz. El acta ya la avala como mujer nacida en Veracruz; sí la tiene y tiene todo el derecho de representar al carnaval de Veracruz.

“Pero todavía ni se inscribe, todavía no ha hecho nada, y ya se la están acabando. Cuál es la inclusión, a eso es a lo que yo me refiero, cuál es el espanto, cuál es el tener que señalar que si yo fui ruca, que si ésta es chota, que si no es chota. Veracruz está en un proceso en donde debemos entender los cambios como verdaderos cambios”, expresó Palomino Galván.

A pregunta expresa sobre Guillermo Izacur Maldonado, presidente de la asociación LGBTI Jarochos, quien se expresó en contra de que Karla Grijalva se presente como mujer y aspirante a reina del carnaval 2019, la todavía princesa del año 2018 lamentó esa postura.

“Esta persona desde mucho antes, alguna vez hizo una discriminación con la gente de La Huaca. Cómo es posible que haya ese tipo de discriminación por la pobreza, por las preferencias sexuales, por la vejez; no puede ser posible.

“Cómo es posible que si él representa a una comunidad lésbico-gay y esta muchacha es parte de ser un lésbico-gay aunque no sea de su comunidad, lo menos que puedo hacer, cabrón, es unírmele. Yo no me llevo con gente de La Huaca que no comulga conmigo, pero si le están rompiendo la madre voy a defenderla, porque somos una comunidad”, subrayó Palomino.