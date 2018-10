Un juez del Tribunal Unitario de Veracruz otorgó un amparo a Francisco Navarrete, integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación señalado como autor intelectual del asesinato de los cinco jóvenes de Playa Vicente, desaparecidos por policías estatales en Tierra Blanca, Veracruz.





Este amparo, concedido el pasado mes de septiembre, desacredita el auto de formal prisión dictado a Navarrete, a pesar de las pruebas testimoniales que lo señalan como cabeza de la célula y vínculo con la Secretaría de Marina (SEMAR).

En enero de 2015 cinco jóvenes que circulaban por Tierra Blanca, Veracruz, fueron interceptados por un grupo de policías estatales, quienes los llevaron con rumbo a una finca para entregarlos aun grupo criminal.



Al dar con el lugar donde presuntamente fueron llevados, sólo se encontraron manchas de sangre, por lo que las autoridades determinaron que estos pudieron ser asesinados.



Tres años después de los hechos los padres las víctimas, denunciaron que un juez del Tribunal Unitario de Veracruz, Alejandro Javier, otorgó un amparo a Francisco Navarrete, presunto autor intelectual del crimen.



"Resulta que el mes pasado concedieron un amparo a Francisco Navarrete para no vincularlo en el caso, siendo él la cabeza de esa célula criminal de Veracruz. En declaraciones algunas declaraciones se dice que el enlace es él; hay dos detenidos que lo señalan directamente y el juez hizo caso omiso y le concede el amparo, después de que un juez dicta el auto de formal prisión y es revisado ante un Magistrado", declaró José Benitez, padre de uno de los jóvenes privados de su libertad y asesinados.



José señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, que "Alejandro Javier echó abajo todas las investigaciones y desvincula a Francisco. No vemos que se algo positivo para nosotros, porque se sabe que él tiene participación en el caso del asesinato de los cinco jóvenes, porque se supone que todos los movimiento que hacía la célula criminal, tenían que ser acreditados por él".



Además de procesar a Francisco Navarrete, por padres están pidieron una orden de aprehensión con contra del ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, porque haber nombrado policías

a personas que no aprobaron los exámenes de confianza.



"Resulta que seis de los elementos policíacos que participaron en la desaparición de los jóvenes no habían acreditado los exámenes de confianza y Bermúdez firmó su alta como policías y les dio su credencial, después ellos comenzaron a delinquir con su placa", señaló la periodista Miriam Moreno.



Por lo anterior los padres pidieron al juez que lo vincularan a proceso por la falta administrativa, pero les fue negada la petición, "porque la Fiscalía y Seguridad Pública no le entregaron a la PGR los datos que le deben entregar para que el juez dictamine lo que debe proceder.



"Él tiene una responsabilidad por haber nombrado a una persona ser policía, portar un armar al no pasar los exámenes".



Ambos sujetos se encuentra presos en estos mementos, pero hasta ahora no hay ninguna sentencia dictada.

INFORMACIÓN TOMADA DE:

https://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=747897&idFC=2018