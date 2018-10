Impresionante, emerge a la distancia, desde la desviación hacia la población indígena de Gran Bretaña, una enorme residencia de dos niveles en color mamey, con un anexo que parece ser un centro de espectáculos y un rodeo, con un amplio patio de adoquín que incluye incluso una hermosa fuente de cantera, una antena de radio comunicación con un sistema satelital para obtener internet, contrastando con la pobreza de San Martín, el poblado más cercano al predio.





Es el rancho Potomac, propiedad del exsecretario de la Secretaría de desarrollo agropecuario, rural y pesca (Sedarpa), ingeniero Manuel Martínez de Leo, que tuvo el cargo durante el periodo de Javier Duarte de Ochoa, entre el 2011 y el 2015 y en el 2016, la Secretaría de la función pública le inició una investigación por una inconsistencia en sus ingresos a partir del puesto tenido en el gobierno estatal.

El rancho, según registros oficiales, se localiza dentro del municipio de Acayucan, en la coordenadas, longitud (dec): -94.957778, latitud (dec): 18.075000, a una altura de 140 metros sobre el nivel del mar, tiene una población de 13 personas y dos viviendas, pero realmente no vive nadie, al menos eso es lo que constató Imagen del Golfo.

Para llegar al rancho se toma la carretera a Morelos, partiendo de la carretera costera del golfo a la altura del poblado San Miguel. Se cruza la comunidad indígena de San Martín y se toma la desviación hacia Gran Bretaña.

Desde San Martín, se asoma la impresionante residencia que contrasta con las casas de láminas de zinc y de bloc que hay en la congregación indígena acayuqueña.

Preguntar por el Rancho Potomac, no le permitirá referenciarse, pero hacerlo por el rancho de Don Manuel Martínez de Leo, en forma inmediata los pobladores le dicen cómo llegar al enorme portón negro que dar la bienvenida al rancho, que, afirman los campesinos, si tiene candados, no hay nadie, pero si no, cualquier puede entrar pues don Abel Barradas, encargado del predio, ha de andar por “ahí” cuidando de su ganado, animales que no son de Manuel Martínez pero si del mayoral, custodio del sitio.



NI VACAS HOLANDESAS NI SISTEMAS DE CLIMA. ABANDONO TOTAL

Destaca los enormes comederos al iniciar el recorrido por el rancho. En busca de don Abel Barradas, se puede apreciar las enormes instalaciones, corrales de acero, sitios para alimentar a las vacas, ordenarlas y mantener a sus becerros. Bodegas y oficinas, centros de control, centros de almacenamiento, picadoras y maquinas especializadas para todo terreno.

La millonaria inversión que se habría aplicado se nota. Las maquinas de tipo oruga, especializadas en el corte de zacate y para el cultivo de maíz y sorgo, aparecen a la vista, con llantas ponchadas, estacionados dentro de bodegas que pareciera haber tenido actividad reciente por la presencia de zacate picado.

Pero nadie que te reciba, nadie que te explique que es lo que ha pasado. No hay rastros de don Abel Barradas, que afirman campesinos pasando por el lugar, ha de andar en su caballo terreno adentro, al fondo, cuidando sus animales, porque del rancho ya no hay nada.

La Prensa habla de centros donde en su momento arribaron vacas holandesas, que estarían en sistemas climatizadas, con música para relajarlas y que dejen de sufrir los intensos calores veracruzanos y el estrés del encierro. No hay nada, no existe rastro de ello. Solo instalaciones vacías. Tanques de almacenamiento de agua, sistemas de riego, de suministro del vital líquido a los comederos. Impresionante para un reportero ignorante de sistemas agropecuarios.



UN LUJO ABANDONADO

La enorme residencia se encuentra al foro del rancho. En lo alto del cerro. Tiene entrada antes de llegar a los comederos, con un enorme portón cerrado, pero que se puede llegar a ella, por otra vía, cruzando las instalaciones agropecuarias que también tiene otras rejas, pero se encuentran abiertas de par en par. Seguimos buscando a don Abel Barradas, a gritos, tratando de que aparezca, pero no lo hace.

Las voces para que nos escuche solo hacen eco en las enormes instalaciones, donde existen rastros de vida gracias a una docena de becerros enrejados, y algunas vacas guardadas en los comederos. Una camioneta Ford lobo blanco, de modelo atrasado, estacionado. Un tractor con oruga, por igual. Impresionante la inversión, impresionante la estructura, impresionante el abandono.

No se puede ingresar a la casa, tampoco acercarse ante el temor de alguna agresión o algo parecido. Pareciera que se caminara ante una casa fantasma, sin pobladores, sin habitantes pese al lujo y el arquitectónico diseño.

“Ahi hay billares de marmol, que dicen que cuesta un millón de pesos; sillas de montar de lujo, hechos especialmente para el señor Manuel o para el Gobernador, sillas de madera, muebles de mucho lujo que nadie ocupa ahorita, desde hace mucho ya no llega el helicóptero donde venia don Manuel” dice un campesino que cruza por la vereda que va hacia Gran Bretaña, y que explica con detalles, lo que se dice que hay en esa enorme residencia.

En su momento hubo mucho trabajo, pero desde que quebró el lugar, nadie trabaja ahí más que Don Abel Barradas y la gente de Pemex, que seguido entran y salen por las fugas y tomas clandestinas que descubren, dice una mujer en San Martín, a quien preguntamos tratando de hallar al encargado del rancho.

-Y vivirá ahí don Manuel? Le pregunto. “No creo, hace mucho que no se ve movimiento, le digo, solo Abel va por los animales que tiene ahí él, pero del dueño, no lo hemos visto. Antes cuando llegaba, se veía cuando llegaba, con camionetas de lujo, varias gentes, mucha gente hasta el helicóptero donde venia” afirma la interrogada.

POTOMAC, CENTRO DE HUACHICOL

Con casi 200 hectáreas de extensión, el rancho Potomac no logró la prosperidad que se esperaba durante el sexenio de Javier Duarte de Ocho, periodo en que afirman los pobladores de San Martín, el rancho fue creciendo y creciendo hasta alcanzar su nivel de instalaciones superior a cualquiera de la zona sur del Estado.

No alcanzó la prosperidad pero sí la fama de que pudiera ser uno de los ranchos de Javier Duarte de Ochoa, o que en ella estarían invertidos muchos millones de pesos de los que se afirma, estarían perdidos de la administración del único exgobernador veracruzano preso por diversos delitos graves.

Las notas periodísticas de los últimos años, no han destacado alguna actividad productiva importante. Ni la salida de alguna partida de animales hacia el extranjero o algo parecido. Ha destacado por dos constantes, la localización de tomas clandestinas y fugas de combustible.

El rancho tiene una conexión directa al arroyo Michapan y el arroyito llamado San Miguel. Las constantes fugas ha generado seguidas contaminaciones a ambos afluentes.

Mortandad de peces, contaminación, quejas ciudadanas, son parte de los motivos que ha causado notas informativas en varios medios de comunicación. Pero ninguna autoridad ecológica ha hecho algo al respecto. No hay sanción, no hay protestas de la ciudadanía porque afirman, en su momento, Manuel Martínez de Leo favoreció a San Miguel, con un terreno para una escuela, y dio empleo a muchos de esa congregación y de San Martín.

En la visita de Imagen del Golfo a las instalaciones del rancho, personal de Pemex cerraba precisamente una toma clandestina que presentaba fuga de combustible.

Los trabajadores de la empresa productiva nacional, aseguraban que era una fuga recién descubierta pero tenían consigo diversa maquinaria especializada, todo terreno, trabajando a unos metros de la enorme residencia, sobre terreno bajo y con una cercanía al arroyo Michapan.



LA SFP LO INVESTIGA

La Dirección de Verificación Patrimonial de la SFP citó el 21 de septiembre del 2016 a Martínez de Leo para aclarar incongruencias entre sus declaraciones patrimoniales y los bienes que son suyos.

El ya entonces extitular de Sedarpa, presuntamente se enriqueció desde antes de llegar al Gobierno de Veracruz, entre 2006 y 2010, cuando ocupó cargos en la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), entidad de la Secretaría de Agricultura, Sagarpa, de la que fue director general.

“Formule las aclaraciones pertinentes que justifiquen la legal procedencia de la adquisición de un inmueble, la constitución de una sociedad, la adquisición de un vehículo, la adquisición de cinco unidades de maquinaria agrícola, la adquisición por medio de arrendamiento con opción a compra de cinco vehículos y de los depósitos en sus cuentas bancarias que componen su patrimonio”, dice el citatorio.

“Las presuntas incongruencias en su patrimonio, derivan de las constancias que integran el expediente en qué se actúa”, agrega el documento firmado por el director general adjunto de Verificación Patrimonial, Felipe Prezas Simb.

Luego de que la SFP no localizó a Martínez de Leo en los domicilios que tiene registrados, el citatorio fue publicado por edicto en el Diario Oficial de la Federación.

Manuel Martínez de Leo dejó su cargo en Aserca el 7 de septiembre de 2011.

El periódico Reforma publicó el 15 de septiembre del 2016, que autoridades federales investigan a Macías Yazegey y Martínez de Leo por presunto desvío de recursos en favor de empresarios agrícolas e incluso para temas ajenos al agropecuario.

Macías Yazegey era director del Parque Tecnológico e Industrial Puerto México, en Coatzacoalcos, complejo de más de 120 hectáreas que ha sido beneficiado con recursos estatales.



CAMPESINOS DEFRAUDADOS POR MARTÍNEZ DE LEO

En el 2016, campesinos de Sayula de Alemán, a quienes la SFP les ha requerido la justificación de inversión de 25 millones de pesos que debieron haber recibido de la Sedarpa, cuando era Manuel Martínez de Leo su titular, tras haberse aprobado proyectos productivos sustentables; también denunciaron a éste y a quien resulte responsable del mega engaño.

En la acusación, se señala que Sedarpa, o sea Manuel Martínez de Leo, entregó los recursos a la comercializadora agropecuaria “Piedra de Agua” S.C., de R.L., de C.V., de Acayucan, registrado a nombre de Francisco Lira Sosa, que no existe ni tiene domicilio en esta ciudad como se especifica en la querella.

A la fecha, la denuncia presentada por la SFP ante instancias del Fuero Común y por campesinos ante la PGR; se encuentran desechadas por falta de pruebas. La Secretaría de la función pública no ha liberado a los campesinos y estos tampoco han recibido el recurso que debieron tener en sus manos desde el 2014, periodo en que fungía como secretario, Manuel Martínez de Leo.