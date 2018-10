A pesar de que se ha dado amplia difusión a lo que es el VIH-Sida y las formas en que se puede adquirir, contra las personas que son seropositivas o que tienen la enfermedad hay discriminación, señaló Hugo Sánchez Badillo, presidente de la asociación Todos Somos Positivos.





“Sigue habiendo discriminación porque sigue habiendo tabúes, creencias de que el decir VIH o Sida es muerte, todavía no entendemos bien que no hay culpables, sólo gente no responsable”, expuso.

Sánchez Badillo indicó que mientras persistan esas ideas seguirá habiendo discriminación y sobre todo no se podrá crecer ni caminar como sociedad.

Destacó que por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hay una indicación de que los centros de trabajo no pueden obligar a realizar la prueba de VIH o a revelar los resultados.

Consideró que esto es importante para proteger a la persona de situaciones que son originadas por la ignorancia.

Indicó que incluso integrantes de la comunidad lésbico gay sufren discriminación simplemente por su orientación sexual, y si a eso se le llegara a sumar que alguien tiene VIH o Sida se vería más marcada esa situación.

Agregó que como activista, llega a conocer de este tipo de situaciones en donde lamentablemente se vulneran los derechos de la persona.

“Todavía sigue habiendo creencias, tabúes, todavía sigue habiendo estereotipos que tenemos que destruir porque esta sociedad debe cambiar y necesita ser diferente.