El embargo mercantil puesto en marcha en 2016 por un grupo de 30 socios del departamento de jubilados de la sección 16 del STPRM, quienes resultaron defraudados por los anteriores representantes, está generando un efecto devastador en la organización, ya que esta actualmente se encuentra en aprietos y perdiendo socios.





Lo anterior se dio a conocer en una asamblea que careció de quórum legal, que se llevó a cabo en el recinto oficial del departamento de jubilados en Villa Cuichapa, ahí el presidente Guillermo García Aguirre informó a mas de 55 socios la situación que prevalece en el departamento.

Indicó que la acción legal iniciada por los aun socios en reclamo por más de 43 millones de pesos, ha ocasionado que no puedan hacer descuentos necesarios de cuota sindical y ayuda mutua desde la semana 10, los beneficiarios de la ayuda mutua no cuentan con el recurso para solventar el problema en la funeraria, no tienen recursos para sustentar el departamento.

Aunado a lo anterior y más preocupante es que la problemática ha originado que el departamento de jubilados pierda socios, ya que muchos han emigrado a otras secciones, también no cuentan con los recursos para enfrentar el pago de licenciado quien les lleva el embargo actual, no pueden pagar un contador, además solventar otros gastos, lo cual ha originado una desestabilización del departamento.

García Aguirre hizo el exhorto a los socios para que cumplan con el pago de sus cuotas sindicales, ya que muchos desde hace varias semanas dejaron de hacerlo, dejando sin recursos a la organización ni siquiera para el pago de una secretaria.









Agregó que los 30 socios quienes iniciaron el proceso legal en contra del departamento no podrán aspirar a integrar una planilla ante la renovación de la dirigencia, debido a que, violaron articulo 7 y artículo 49 fracción 16.