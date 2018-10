La impunidad que prevalece en el caso de los crímenes contra periodistas ha propiciado que los 24 casos de asesinatos que se tienen en el estado no avancen, refirió Ana Laura Pérez Mendoza, presidenta de la CEAPP.





“Han disminuido los riesgos. En este bienio han sido tres los homicidios que se han dado, cifra que es muy diferente a las que veníamos arrastrando en el periodo de Javier Duarte sobre todo, que fue el lapso más peligroso, donde se dio el número más alto de homicidios”, indicó.

Al encabezar una reunión con periodistas de la zona, la presidenta de la CEAPP refirió que se tienen contabilizados 24 asesinatos de comunicadores del 2005 a la fecha y eso permite dimensionar lo peligroso que fue el anterior sexenio para este gremio.

Puntualizó que no se puede señalar que sea un tema superado, pues persiste la impunidad y los casos no han avanzado como se quisiera, pero además esa condición mantiene la vulnerabilidad del gremio, pues al agredirse a un periodista y ver que no hay consecuencias eso provoca que se mantenga ese tipo de prácticas.

A la fecha, destacó, ninguno de los 24 casos de comunicadores asesinados ha sido resuelto en su totalidad, pero además se ha visto cierta irresponsabilidad que se han perdido pruebas o las diligencias no se llevan como debiera para esclarecer los homicidios.

Indicó que el pasado jueves hubo una reunión en Oaxaca de procuradores y fiscales a nivel nacional y en donde se aprobó un protocolo para la investigación de estos homicidios, con lo que se espera abonar a un trabajo más profesional por parte de las fiscalías.

Recordó que Veracruz sigue siendo el primer lugar en cuanto a homicidios de periodistas y las causas van desde su trabajo periodístico a otras en donde se presumen malas compañías que llevan a esa situación, pero no se vale hacer un señalamiento de esa naturaleza si no se da con los responsables y así saber con certeza cuáles fueron los motivos.

Pérez Mendoza indicó que hay casos de periodistas desplazados, a algunos se les ha dado apoyo y otros se han autoexiliado sin dar mayores datos, en tanto que esta instancia tiene un registro de 300 agresiones a comunicadores por diversos motivos.