Pedro Alberto Segura Vera fue secuestrado hace casi 20 años en Álamo, Veracruz, cuando tenía apenas tres años de edad; su hermana Diana no pierda la esperanza de encontrarlo.





Diana Laura tiene 20 años, ya no recuerda cómo era su hermano pero conserva sus fotografías y llegó a la capital del estado a tomarse una muestra de ADN con la idea de saber algo de él.

Aunque la primera búsqueda la inició su madre, ella falleció hace cinco años de cáncer en el estómago sin saber nada de su hijo. Ahora es Diana quien lo busca.

El 5 de junio de 1999 su hermano salió con uno de sus tíos a un rancho en Álamo y lo secuestraron, a su tío lo dejaron libre con la intención de que pagaran rescate, aunque un día dejaron de comunicarse.

“Se buscó y se buscó por debajo de las piedras. A veces a mi mamá no le preguntaba mucho para evitarle más dolor. Mis tías me cuentan que mi mamá viajaba mucho a Xalapa, México en busca de él y ahora yo me siento comprometida en saber lo que pasó. Me pongo en el lugar de mi mamá que se fue sin saber el paradero de su hijo, si estaba muerto o vivo y si está bien”, añadió.

Ella no ha participado de ningún colectivo ni caravana de búsqueda pero aun así no pierde la esperanza de saber algo de su hermano.

“Hubo denuncia, yo estaba muy chica, muy pequeña pero se tomaron cartas en el asunto en ese momento, pero ya tiene 20 años y no se sabe nada. Mi familia por parte de mi mamá me han ayudado mucho a buscar a mi hermano, y cuando me enteré de esto vine a hacerlo porque pienso que todavía se puede saber algo”, dijo.

Una de sus conocidas le informó que este viernes en Xalapa estarían tomando muestras de ADN y decidió acudir al llamado.

Diana tiene 20 años por lo que cuando su hermano desapareció estaba muy pequeña y ahora no tiene recuerdos de él, pero esa es su mayor motivación.

“Me siento motivada que si él sigue con vida y lo puedo encontrar, de conocerlo. Tengo fotos de él de chiquito, ahorita ya no sabría cómo es, pero no pierdo la fe”, añadió.