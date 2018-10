A las discrepancias por temas como el proceso de entrega-recepción, fiscal anticorrupción, nombramientos de magistrados, pago a empresarios, venta de bienes y deuda entre Cuitláhuac García y Miguel Ángel Yunes, se suman las diferencias por el pago de aguinaldos este 2018.





El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dijo que no le corresponde pagar los aguinaldos de diciembre, aunque el gobernador electo, Cuitlahuac García así lo exija.

“Yo ya no soy gobernador en diciembre, a mí no me dejaron para pagar aguinaldos en diciembre cuando llegué”, dijo.

Cuitlahuac García dijo que Yunes Linares le tiene que dejar dinero para pagar los aguinaldos de este año, de lo contrario, presentará una “demanda”.

El mandatario en funciones expresó que “los presupuestos son anuales, pero este año soy gobernador solo 11 meses, los ingresos son mensuales, los pagos que se hacen, son cada mes”









Reiteró que no le toca pagar lo que corresponde a diciembre porque “yo ya no soy gobernador en diciembre, es algo muy elemental”.

Le recordó a Cuitlahuac García que en diciembre “recibirá participaciones federales, fondos, va a cobrar impuestos en diciembre”.

Expresó que se quedan muchos pendientes, sin embargo, “el estado se encuentra mejor que cuando me lo dejaron”.