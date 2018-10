El Movimiento de Regeneración Nacional Obrero Sindical (Morenos) alista a sus candidatos con los que habrá de disputar las dirigencias en las secciones petroleras de la zona sur de Veracruz, las cuales serán por medio de voto libre y secreto, de lo contrario serán impugnadas ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social advirtió, Oscar Solórzano Méndez Vocero del grupo.





Mencionó que el martes, el Senado de la República subió un punto de acuerdo en donde se acordó la Reforma al Artículo 371 Fracción 9, acordándose que en el próximo proceso de elección en los 36 sectores de Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), se utilizará el sistema de voto libre, secreto y personal, lo que significa el inicio de la transformación del gremio, llámese petroleros, ferrocarrileros, mineros, telefonistas, electricistas, etc.

Este miércoles mediante una rueda de prensa, se presentó de manera oficial a los aspirantes de Morenos, iniciando por Luis Rafael Castro Zapata en la Sección 31, Wilbert Santiago Jiménez irá por la 26 de Las Choapas, Eliseo Gómez Rodríguez por la 16 de Cuichapa, Fernando Meneses León de la 10 de Minatitlán y Rubén Altamirano en la 22 de Agua Dulce.

“Hoy aquí en Coatzacoalcos les queremos dar una buena noticia a todos los seguidores de esta agrupación Morenos Petroleros, nunca más van a ir a una elección sin que haya voto libre, secreto y personal. Que quede claro, nosotros no queremos desaparecer el Sindicato Petrolero, lo queremos hacer digno, honesto, limpio y que esté a favor del trabajador”, señaló, Solórzano Méndez.

Esta agrupación de petroleros, tiene como finalidad no sólo la atención y las mejoras laborales para sus compañeros, si no poner a las propias familias de los trabajadores en medio de este proyecto de regeneración que cada día gana más adeptos entre la clase obrera.



Finalizaron dando a conocer la promesa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de enviar inspectores que den fe del proceso en el STPRM, así como el compromiso también de la Cámara de Diputados y Senadores de estar presentes, de lo contrario dichos procesos sindicales se impugnarán y no habrá toma de nota.