"La inmoralidad" y el que ahora existan más tentaciones que antes hace que sea más difícil encontrar jóvenes con vocación sacerdotal, aseveró el cardenal Sergio Obeso Rivera.





En la celebración por los 25 años de ordenación sacerdotal del vocero José Manuel Suazo Reyes dijo que sigue presentándose deserción del semanario por parte de jóvenes que no encontraron su vocación.

“Es más difícil pero no falla nunca la mano del señor. Es más complicado porque la inmoralidad de nuestro tiempo es especialmente incisiva y fuerte, ahora existen tentaciones que en el pasado no existieron o no fueron tan fuertes”, consideró.

No obstante remarcó que la deserción se da igual que en cualquier otra carrera profesional o facultad y precisó que de los que se acercan al seminario, deserta cerca del 10 por ciento.

Agregó que en este momento hay mucha libertad para que se dé una relación hombre - mujer, pues no hay límites, "actualmente cuál es el límite, es muy difícil señalarlo".









Subrayó que la deserción no se da igual en todo el país, puesto que en unos se da más que en otros, sin embargo en la entidad veracruzana se ha mantenido la cifra en 10 por ciento.

“No se puede decir que haya disminuido por igual en todas partes, en el estado de Veracruz si se puede decir que ha disminuido pero relativamente porque el trabajo evangelizador que se ha llevado a cabo es ahora más intenso (...) Es paralelo a otras profesiones en todas casi es del 10 por ciento”.

Refirió que Xalapa tenía anteriormente dos parroquias y hoy existen 64 que son un centro de oración e invitan a los jóvenes a formar parte de la iglesia.

Y es que remarcó que es más fácil hacerle propaganda al mal, que hacerle propaganda al bien, y pese a ello siguen trabajando para llamar a los jóvenes al camino de Dios.