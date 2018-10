El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que podría considerar continuar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y no cancelar la obra si Carlos Slim y un grupo de empresarios se hacen cargo de la inversión, pero acotó que la decisión dependerá de la consulta.





"Vamos a resolver este asunto de acuerdo a lo que más le convenga a México, al interés nacional y a lo que decida la gente. No me voy a inclinar por una u otra opción, voy a ser objetivo pero voy a presentar toda la información", insistió.

En ese sentido, y en un video de 17 minutos difundido hoy en sus redes -mientras al mismo tiempo se llevaba a cabo la presentación del programa Sembrando vida-, presentó un reporte que, dijo, le entregó ayer el ingeniero Javier Jiménez Espriú.

El reporte es de la Organización de Aviación Civil Internacional, realizado antes de que comenzara la obra y que, citó López Obrador, concluyó que sí es posible mantener la actual terminal y utilizar el militar de Santa Lucía.

El presidente electo leyó un párrafo del dictamen de la OACI:









"La base aérea de Santa Lucía se encuentra a 32 kilómetros aproximadamente del AICM, distancia que se reduciría si lo que medimos es la separación de sus espacios aéreos. Es una zona despejada, con buena climatología local, con características mecánicas del terreno que no parecen tener especiales notaciones críticas y dispone de espacio para crecer, en principio, de manera moderada. Las trayectorias principales de operación son compatibles, entre ambos aeropuertos".

A partir de ese documento, ponderó que sí pueden operar los dos aeropuertos, que no hay problemas de interferencia de espacio aéreo, postura -indicó- contraria a la que han expresado quienes afirman que no se puede ampliar la base aérea.

López Obrador presentó un legajo de documentos que, comentó, le entregó Jiménez Espriú, y se harán públicos en una conferencia de prensa el jueves.

También reveló que el próximo secretario de Comunicaciones le entregó un correo electrónico que a su vez le envió el actual titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, el 5 de octubre.

Enseguida leyó el contenido:

"Ingeniero Jiménez Espriú, le comento que el día de hoy me enteré de una campaña a favor del nuevo aeropuerto y le pedí a Federico Patiño (el encargado del fideicomiso para la construcción) bajarla, espero que ya no se difunda. Saludos."

Esto es, dijo, la campaña se iba a emitir en radio, televisión, periódicos, páginas web y medios alternativos, dos días después de que un diario que se edita en Ciudad de México publicó que sus colaboradores afirmaron estar en contra de la construcción del nuevo aeropuerto.

"La campaña no la haría el fideicomiso, tampoco SCT ni la Presidencia. A lo mejor ni siquiera está enterado de esto el presidente (Enrique) Peña. Hay muchos intereses sobre este asunto", cuestionó.

Además dijo que en el informe de Jiménez Espriú se precisa que la obra tiene apenas un avance de 20 por ciento, y no de 35 como el mismo López Obrador había señalado.

"Y lo que más me preocupó de todo del acuerdo de ayer con el ingeniero es que hace unos cuantos días se hizo una reunión del fideicomiso, y se están solicitando 88 mil millones de pesos del presupuesto público. Esto no es posible. No podríamos financiar esto", advirtió.

Porque, abundó, cuando se lanzó el proyecto uno de los principales argumentos es que no se requieren fondos públicos para financiar la obra. "Pero ahora resulta que sí", abundó.

Explicó que independientemente del resultado de la consulta, su gobierno atenderá el problema de la saturación del actual aeropuerto.

"Porque si una solución o la otra nos lleva, 3, 4, 5, 6 años, va a ir creciendo el tráfico aéreo en el actual aeropuerto y ya no podríamos atender la demanda en esta terminal", dijo.

Para ello será necesario habilitar el aeropuerto de Toluca y probablemente los de Puebla o Morelia, "y si se opta por Santa Lucía, ¡manos a la obra! Iniciar pronto las de dos pistas, para rápido resolver el problema de la saturación".

Asimismo refirió que indagará del presunto cese de un general de la Fuerza Aérea Mexicana por haber entregado información de la Base Aérea de Santa Lucía al ingeniero Jiménez Espriú.

"No sé si fue al comandante general de la Fuerza Aérea el cesado injustamente, pero lo vamos a volver a poner en su cargo, porque eso es una injusticia. No puede haber represalias de ese tipo", resaltó.

CON INFORMACIÓN DE:

La Jornada