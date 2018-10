El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, exigió al senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, manifestarse públicamente a favor de "su presunción de inocencia".





El ex Mandatario de Veracruz, sentenciado por lavado de dinero y asociación delictuosa, envió un escrito al Senado en el que advierte que con sus expresiones el legislador está violando sus derechos constitucionales.

El senador informó este martes que el oficio, recibido en la Oficialía de Partes de la Cámara alta, hace referencia a los abogados de Duarte y hasta un domicilio para recibir respuesta.

García rechazó las presiones del el ex priista, tras advertir que no se dejará amedrentar.

"En primer lugar, sé que le molestó que lo traiga con una auditoría permanente con denuncias y lo que más le molestó es que el Senado por primera vez por unanimidad votó enviarle a La Haya el caso, por eso no me voy a dejar amedrentar", sostuvo el senador de MC.

"Y que no se quiera pasar de vivo su abogado, el principio de inocencia lo debe respetar la Procuraduría cuando persigue un delito o los jueces penales antes de dictar sentencia, son ellos durante el proceso quienes deben seguir la presunción de inocencia".

El senador por Nuevo León recordó a Duarte que tiene inmunidad parlamentaria y, por lo tanto, puede manifestar libremente sus ideas.

García sostuvo que no es la primera vez que recibe presiones, ya que en Nuevo León ocurrió lo mismo cuando denunció las cuentas públicas de los ex Gobernadores del PRI, Rodrigo Medina, Natividad González Parás y la ex Alcaldesa del PAN, Margarita Arellanes.

CON INFORMACIÓN TOMADA DE:

http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/presiona-javier-duarte-a-senador-de-mc