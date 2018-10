El secretario de Salud, José Narro Robles, Reveló que Veracruz es la entidad que mayor número de denuncias por desvíos de recursos durante la administración de Javier Duarte.





Al menos 26 de las 70 denuncias presentadas por el Gobierno Federal por desvío de recursos corresponden a Veracruz con la pasada administración que encabezó Javier Duarte de Ochoa, posicionándolo en la entidad con mayor número de denuncias a escala nacional, reveló el secretario de salud en el país, José Narro Robles.

“Nosotros hemos presentado por no comprobación de recursos otorgados por la Federación 70 denuncias, que ascienden a un poco más de mil 150 millones de pesos y un número muy importante, más de 25 creo recordar, 26 de ellas, se refieren al caso de Veracruz”.

Agregó que las denuncias se hicieron en contra de quién o quienes resulten responsables de estos delitos, los cuales están documentados y fueron reportados en su momento para que las instancias correspondientes actúen en consecuencia, pues se trata de incumplimientos en los ramos 12 y 33 relacionados con el Seguro Popular, principalmente.

Respecto a las denuncias por presunto fraude en quimioterapias a menores de edad con cáncer, a quienes se dijo aplicaban agua en lugar de su reactivo correspondiente, el galeno explicó que en febrero del 2016 se presentaron reportes y en octubre del mismo año las denuncias pertinentes, las cuales, se encuentran en proceso.









Recordó que, en su momento, se encontraron diversas situaciones fuera de la norma, como el hecho de que existieron zonas donde el abasto era apenas del 20 o 30 por ciento y aunado a ello, hallar 23 toneladas de medicamento caducado, fue algo reprobable.

Por otra parte, Narro Robles se negó a opinar sobre la propuesta del Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, de legalizar el uso de la amapola con fines medicinales como posible salida al problema de la violencia en nuestro país.

"Sin duda alguna el próximo gobierno tendrá que tomar algunas decisiones, hacer una valoración y genera una política al respecto. Nos faltan 53 días, yo prefiero en este momento no dar una opinión, no me toca ya”, expresó.