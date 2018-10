La delincuencia también ha afectado a los prestadores de servicio turísticos y recientemente se han registrado 2 atracos en esta conurbación, confirmó Sergio Lois Heredia, presidente de la Asociación de Hoteles de Veracruz y Boca del Río.





Aunque se habla de 3 casos él solamente reconoció 2, de igual número de propietarios afiliados a ese organismo, y aunque no habló del monto de cada asalto dijo que en ningún caso pasó a mayores, y de inmediato se presentaron las denuncias ante la Fiscalía.

Aclaró que el personal de los hoteles sabe cómo reaccionar ante esas eventualidades, para no correr riesgos mayores y que no haya víctimas que lamentar.

“Tenemos algunos protocolos de seguridad para con nuestro personal, sobre todo el personal de recepción, que es luego el que se ve dañado con este tipo de cosas. No hubo violencia, no hubo lesionados, y seguimos el protocolo de denunciar ante la Fiscalía y dar seguimiento.

“No tenemos temor, tenemos precaución para que no se vuelva a dar esto. Los robos no fueron muy grandes; desconocemos el monto pero sabemos que no fue muy grande porque dentro de nuestros protocolos está el no tener mucho dinero”, explicó Lois Heredia.

Hasta mediados de esta semana no se les había reportado si ya tenían personas detenidas, pero el presidente de los hoteleros mencionó que sí se dispone de videos y fotografías en las que se ve a quienes cometieron los delitos en los 2 establecimientos afiliados a la Asociación de Hoteles.