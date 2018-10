Este jueves la planilla roja que lidera el ingeniero Wilber Santos Díaz Peón, visitó las instalaciones del Diario del Istmo en donde platicó con el director general capitán Héctor Robles Barajas, exponiendo los puntos de su campaña, ya que de manera estatutaria se espera que el próximo lunes se abra la convocatoria para inscribir a su grupo.





“Decidimos participar para devolverle al trabajador petrolero su dignidad, el respeto, decirles que aplicaremos el contrato colectivo de trabajo y los estatutos al pie de la letra, hoy nosotros damos la cara en la lucha sindical en la sección 22, merecemos un cambio y vamos a luchar por terminar las viejas prácticas charras, nuestra propuesta es que nuestros compañeros les demos sus prestaciones sin que parezca que el funcionario les esté haciendo un favor”, comentó el aspirante.

“Las propuestas son claras respetar el contrato colectivo, no prometemos lo que no vamos a cumplir, a los trabajadores les rendiremos cada semestre el estado que guardan las finanzas, si se tiene algún contrato con empresas, daremos los cortes a nuestros agremiados, respetaremos el orden escalafonario y defenderemos el trabajo en el Activo, no permitiéremos que la empresa Pemex nos quiten bases sin una justificación”, agregó.

En Agua Dulce, existen al menos 2,400 trabajadores de planta que celebran en estas fechas sus elecciones departamentales, a lo que Díaz Peón manifestó, “vamos a competir con las reglas que la planilla oficial a elegido, en estos momentos a pesar de que hay una recomendación por parte del senado a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, de que se suspendan las elecciones a mano alzada, los comités locales manejan a su antojo les estatutos, pero aun así somos trabajadores con derechos y no vamos a dejar de participar, estamos dando la cara por los que aun temen represalias”.

“Estamos completamente convencidos que el cambio es para todos, nos comprometemos que si el líder de la planilla llegara a secretario general y no trabaja por el bien de los petroleros, el presidente del consejo de vigilancia aplicaría los estatutos y propondríamos de inmediato a una asamblea para revocarle la secretaria”, dijo.









Los integrantes de la planilla roja coincidieron que la mujer es un factor importante incluso están mejor preparadas, “tenemos mujeres profesionistas, ingenieros que día a día lucha por ganarse un puesto y las directivas sindicales no las toman en cuenta, aquí somos plurales y en nuestra próxima planilla estarán nuestras compañeras apoyando y pronto también tendremos una líder sindical”, señalaron los petroleros.

En Agua Dulce existen tres planillas incluyendo la oficial que trataran de buscar la secretaria general de la sección 22, este jueves los trabajadores de planta que visitaron las instalaciones señalaron que a pesar de las adversidades, seguirán la lucha sindical y olvidar los compadrazgos como se han dado en todas las secciones petroleras para obtener beneficios propios.