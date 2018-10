“Están talando con total desparpajo el bosque más alto del Pico de Orizaba, es el área reforestada más alta de México, lo que debiera ser orgullo nacional, están acabando impunemente con él, sin que ninguna autoridad haga algo por detenerlos”, denunció Ricardo Rodríguez Demeneghi, coordinador del programa Salvemos al Pico de Orizaba.

Dio a conocer que los talamontes están entrando a talar con toda la impunidad del mundo, gente armada que está dispuesta a todo y aseguró que aunque ya se les hizo el exhorto a las autoridades, no han encontrado respuesta, pues nadie hace nada.

“Los talamontes van armados, el Parque Nacional sabe las placas de los vehículos que suben, porque para pasar anotan las placas”, replicó.

Lamentó el nulo interés por parte de Profepa, y de las autoridades que tienen injerencia en el caso.

“Nadie ha tomado el caso, justificándose que se encuentra en la zona limitrofe entre Puebla y Veracruz y además es fin de sexenio”, señaló.

A través de este medio hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que eviten este ecocidio de la última isla verde con la que cuenta el Pico de Orizaba.

Repercusiones

Rodríguez Demeneghi dijo que los talamantes se están llevando el pino más valioso, árboles que tienen más de 100 años, los cortan en tan solo 40 minutos con la sierra eléctrica.

Detalló que esta situación pone en peligro la ya amenazada fábrica de agua.

“Cada vez tenemos menos agua, tenemos el tandeo 180 días al año en toda la región de Veracruz y Puebla, un día nos cae agua de la red y al otro día no, pero como tenemos cisterna no nos damos cuenta”, mencionó.

Aseguró que 124 municipios de Veracruz dependen del agua del Pico de Orizaba.

“Por si fuera poco, además hay un decreto de Lázaro Cárdenas de protección del Parque Nacional del Pico que tiene 86 años, no es posible que las autoridades no hagan nada y no es posible que nadie lo vea”, lamentó.

Pidió a las autoridades que a través de herramientas tecnológicas observen lo que están haciendo en el Pico de Orizaba.

“Desde el mismo satélite se puede observar lo que están haciendo, tan sólo con ubicar el lugar en Google y se ve que están talando”, evidenció.